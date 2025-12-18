ראש הממשלה נתניהו הכריז בטקס אבן הפינה על תחילת עידן המטרו, הציג את הפרויקט כמהפכה תחבורתית וכלכלית לאומית, ודחה את הביקורת: “כולם דיברו – אנחנו מבצעים”.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז היום על תחילתו הרשמית של עידן המטרו בישראל, בטקס הנחת אבן הפינה לדיפו של המטרו בסגולה. בדבריו הציג נתניהו את הפרויקט כנקודת מפנה לאומית, הן בתחום התחבורה והן לכלכלת ישראל כולה.

“עידן המטרו מגיע לגוש דן”, אמר ראש הממשלה. “במשך עשרות שנים דיברו על זה, בן גוריון דיבר על זה, אחרים דיברו על זה. דיברו, דיברו, דיברו. אבל זה לא מספיק לחלום. בלי ביצוע, נשארים עם כלום. אנחנו הבאנו את המציאות. הבטחנו – קיימנו – ואנחנו מבצעים”.

נתניהו הדגיש כי פרויקט המטרו אינו רק תשתית תחבורתית, אלא מהלך אסטרטגי ארוך טווח: “רכבת תחתית היא לא אגדה אורבנית – זו היסטוריה אורבנית שאנחנו יוצרים, בהשקעה של סכומי עתק ובמבט שצופה פני עתיד מזהיר לאזרחי ישראל”.

בדבריו קשר ראש הממשלה בין קידום המטרו להישגים רחבים יותר של המדינה בשנה האחרונה במסגרת המלחמה. “אלה ימים גדולים למדינת ישראל”, אמר. “ימים גדולים לביטחון, לכלכלה ולאזרחים. ישראל היא מעצמה ביטחונית, תחבורתית, אנרגטית וטכנולוגית – וכל העולם משתאה מההישגים שלנו”.

נתניהו התייחס גם לביקורת שנשמעה לאורך השנים על הפרויקט: “כולם גיחכו ואמרו ‘המטרו מתפורר’. איזה מתפורר? הוא מתעורר. כפי שלא קרה מעולם”.