קבוצת האקרים Handala, שפועלת ברשתות בשבועות האחרונים, ממשיכה ברצף פרסומים נגד ראש הממשלה לשעבר, וזאת לאחר שבנט הכחיש שמכשיר הטלפון שלו נפרץ

קבוצת ההאקרים Handala Hack Team פרסמה היום (חמישי) מקבץ נוסף של תכתובות של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. מדובר בהמשך להדלפות קודמות שביצעה הקבוצה בתקופה האחרונה, במסגרתן פורסמו חומרים שלטענתה נלקחו ממכשירו האישי של בנט.

בהודעה שפרסמה הקבוצה נכתב כי הפעם מדובר בכ־200 אלף הודעות, שלדבריה משקפות תכתובות פנימיות שנשמרו במכשירו של בנט. הקבוצה התייחסה לדברים שאמר בנט בעבר, שבהם הכחיש כי מכשירו נפרץ, וטענה כי הפרסום הנוכחי מהווה מענה ישיר להכחשות אלו.

בהודעה נכללו טענות קשות כלפי בנט, ובהן טענות לפער בין הצהרות פומביות לבין התנהלות מאחורי הקלעים. בין היתר הוזכרו סוגיות פוליטיות וביטחוניות, וכן אזכורים לנושאים הקשורים לאסירים המזוהים עם הזרם הכהניסטי. הטענות הוצגו על ידי הקבוצה ללא פירוט עובדתי מלא.

זהו אינו הפרסום הראשון של הקבוצה נגד בנט. בשבועות האחרונים פורסמו תכתובות נוספות שיוחסו לו, והפרסום הנוכחי מצטרף לרצף ההדלפות שמבצעת הקבוצה.