נשיא איראן יצא למתקפה חריפה כנגד ישראל וקראה למוסלמים להתאחד נגדה, אך מוסלמים רבים יוצאים נגד ברשתות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, נשא נאום בכנס ממשלתי, במהלכו תקף את העולם המוסלמי וקרא למוסלמים "להתאחד כנגד ישראל". על פי פזשכיאן, ישראל היא זו שמפלגת את העולם המוסלמי, וכי אם המוסלמים יתאחדו היא תובס בקלות.

"על המוסלמים חובה להתאחד, כמו יד אחת, אגרוף אחד" הסביר פזשכיאן. "ישראל לעולם לא הייתה מצליחה, עם 4 או 5 מיליון איש לפגוע במוסלמים. עם כל הציוד שלה. בגלל זה היא רק מפלגת בנינו".

"הם מפלגים אותנו כי רק כך הם יכולים להצליח, אם אנחנו מפולגים הם יכולים לכבוש, לדכא ולעשות את מה שהם עושים כל הזמן" סיים פזשכיאן.

ברשתות החברתיות בעולם המוסלמי, התגובה לדבריו של פזשכיאן הייתה פחות מחיובית.

רבים יצאו נגד פזשכיאן, גם במדינות העולם הערבי, אשר ציינו כי שלוחי איראן תוקפים מדינות ערביות. בנוסף לכך, רבים יצאו נגד דבריו, שכן האסלאם השיעי, ששולט באיראן, הוא דת מיעוט באסלאם המפולג.