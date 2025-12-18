לוחם מילואים נפצע מוקדם יותר היום (חמישי) באורח קל, כתוצאה מכדור תועה שנורה מחוץ לגבולות הגזרה של כוחות צה״ל בצפון רצועת עזה.
מדובר צה״ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. מצבו מוגדר קל.
האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה״ל בצפון רצועת עזה, הלוחם נפגע באורח קל מירי תועה שנורה מחוץ לגבולות הגזרה, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו קיבלה עדכון על מצבו
