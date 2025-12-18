לוחם מילואים נפצע מוקדם יותר היום (חמישי) באורח קל, כתוצאה מכדור תועה שנורה מחוץ לגבולות הגזרה של כוחות צה״ל בצפון רצועת עזה.

מדובר צה״ל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. מצבו מוגדר קל.