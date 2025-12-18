רוסיה הודיעה כי מערכת ההגנה האווירית S-500 הפכה למבצעית. בישראל צפויים לעקוב מקרוב אחר יצוא למדינות עוינות, שעלול לצמצם את חופש הפעולה האווירי באזור.

לאחר שנים של מחקר והכנות, רוסיה הודיעה כי מערכת ההגנה האווירית S-500, החדשה והמתקדמת ביותר שלה, הפכה לראשונה למבצעית. המערכת תיכנס לשירות ברוסיה ורכישות יהפכו לאפשריות מ-2026.

לפי גורמי ביטחון ברוסיה, המערכת מסוגלת ליירט מטוסים מתקדמים, טילים בליסטיים בין־יבשתיים, טילי שיוט, לוויינים במסלול נמוך ואף מטרות "היפר־קוליות". יכולת שמציבה אותה, לטענת מוסקבה, מעל למערכות מקבילות מערביות.

ה־S-500 מיועדת לפעול בשילוב עם מערכות S-400 ו־S-300, וליצור מעטפת הגנה רב־שכבתית רחבת היקף. טווח היירוט המדווח מגיע עד לכ־600 ק"מ, וגובה היירוט – מאות קילומטרים, נתון שמקרב את המערכת לתחום ההגנה האסטרטגית מפני איומים מהחלל.

במערכת הביטחון בישראל צפויים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחות. החשש המרכזי אינו מהצבת המערכת ברוסיה עצמה, אלא מאפשרות של ייצוא למדינות עוינות או למדינות בעלות יחסים מתוחים עם ישראל – ובראשן איראן, סוריה או מדינות נוספות במזרח התיכון. שילוב מערכת כזו בזירות קרובות עלול לצמצם משמעותית את חופש הפעולה האווירי של חיל האוויר הישראלי.

עם זאת, גורמים ביטחוניים מעריכים כי גם אם המערכת אכן מתקדמת כפי שמוסקבה טוענת, יידרש זמן רב עד שתהפוך לנפוצה, מבצעית לחלוטין בזירות זרות, ומאוישת בכוח אדם מיומן. בנוסף, ניסיון העבר מלמד כי פער משמעותי קיים לעיתים בין הצהרות היכולת הרוסיות לבין הביצועים בפועל.