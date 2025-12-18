שריפות הפסולת של הפלסטינים ביו"ש הוגדרה כפגיעה בביטחון הלאומי בתום דיון חירום עם ראשי הרשויות: אלו הצעדים שיבוצעו

שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו היום (חמישי) דיון חירום בנושא איום שריפות הפסולת של הפלסטינים ביהודה ושומרון. לאחר הדיון הוחלט על הכרזת מצב חירום לאומי. יו"ר מועצת בנימין ישראל גנץ: "לא נשלים עם מציאות שבה ילדינו נושמים רעל. האוויר של תושבי מדינת ישראל אינו הפקר".

בדיון השתתפו יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין-מכבים-רעות, חיים ביבס, ראש מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, ראשי הרשויות של חבל מודיעין, מעלה אדומים, כוכב יאיר, כפר סבא, ראש העין, שוהם, יהוד נווה מונסון ובית אריה, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שרון אלרעי פרייס, מתפ"ש, אלוף רסאן עליאן, רמ"ט פקמ"ז, ממ"ז איו"ש בכב"ה ונציגים נוספים.

במהלך הדיון הוצגה תמונת מצב מדאיגה, לפיה מדובר בתופעה רחבה וחמורה בהרבה מהמתואר עד כה, המהווה פגיעה קשה ומתמשכת באיכות הסביבה, באיכות החיים ובבריאותם של תושבי האזור – תוך חשיפה מסוכנת לחומרים רעילים ומזהמים. בתום הדיון החליטו השרים להגדיר את התופעה כפגיעה בביטחון הלאומי – והכריזו על הכנת תוכנית חירום לאומית להתמודדות מיידית וארוכת טווח עם האיום, שתופעל במתכונת בין-ארגונית ובהובלת משרד הביטחון, משרד האוצר, הרשויות המקומיות וגורמי האכיפה והביטחון.

בין הצעדים עליהם הוחלט: הגדרת התופעה כפגיעה בביטחון הלאומי. קידום כלים מנהליים, באמצעות צווי אלוף, לחילוט והחרמה לצמיתות של, בין היתר, של משאיות פסולת פלסטיניות. ⁠הקצאת תקציבים בלתי מוגבלים לגיוס קבלנים וכלים כבדים מהמגזר הפרטי (ע"י משרד הביטחון) לכיבוי שריפות ופינוי פסולת. פעילות אכיפה אגרסיבית בין-ארגונית. הקמת אתר סילוק פסולת במרכז יו"ש שייתן מענה לשריפות באזור.

שריפת הפסולת: "ילדינו נושמים רעל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אנחנו לא נאפשר שתושבי היישובים הסמוכים לקו התפר ישאפו עשן שמרעיל ופוגע בבריאות. אנחנו קבענו סדרת צעדים. קודם כל, הכרזנו על זה כתופעה לאומית ברמה הבכירה ביותר שצריך לטפל בה כבעיה לאומית, וצה״ל וכולם יירתמו לפתרון הבעיה הזאת. נעשה את כל הצעדים כדי להפסיק את התופעה הזאת. אנחנו יודעים על נעלין, אז אמרנו נעלין תחילה, נפתור את הבעיה, נמשיך הלאה, נפתור את זה מכל הכיוונים. המינימום לתושבים, לאזרחי ישראל, לילדים, למבוגרים זה לנשום אוויר צלול ונקי. כל פורעי החוק, הפלסטינים והאחרים, אנחנו נטפל בהם ביד קשה, וביחד אנחנו נשרש את העניין הזה, נפסיק אותו ונביא בשורה חשובה מאוד באמצעותכם, ראשי הרשויות, לתושבים שלכם. אנחנו הולכים לטפל בזה בשיא הרצינות, בכל העוצמה, כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ':"הטרור הסביבתי מוכיח שהקו הירוק הוא וירטואלי, וכשיהודה ושומרון הם החצר האחורית של מדינת ישראל, מי שנפגע זה עם ישראל כולו. אנחנו מוחקים את הקו הירוק ולוקחים אחריות. נמגר את התופעה הזו באכיפה, בסילוק הפסולת, בקנסות קשים וכואבים וכמובן ביצירת חלופות לפינוי הפסולת תוך השתת העלות על הרש"פ. התהליך שאנחנו מניעים יביא בע״ה לבשורה גדולה ולמיגור התופעה בהקדם האפשרי".

חיים ביבס יו״ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות: "אני מברך על ההחלטות החשובות שהתקבלו הבוקר בדיון חירום בו הוגדר לראשונה כי תופעת שריפות הפסולת היא לא פחות מפגיעה בביטחון הלאומי של ישראל. סוף סוף הוצגה תוכנית אופרטיבית משמעותית, מתוקצבת בעשרות מיליוני שקלים, עם סמכויות ברורות שתצא לדרך באופן מיידי. הגיע הזמן לשים סוף למחדל מתמשך ולטפל בשורש הבעיה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ: "שריפת הפסולת שגורמת לזיהום אוויר חמור הינם מחדל עצום וטרור סביבתי שפוגע בבריאותם של מאות אלפים. הגיע הזמן להפסיק לבקש מהרשות הפלסטינית לטפל במפגע – עלינו לשלול ממנה את הסמכות הזו לאלתר ולבצע את העבודה בעצמנו על חשבונה. עלינו להגביר את האכיפה באופן משמעותי, לפעול הקמת תחנות ניטור אוויר וכן להקים אתר פסולת חדש במערב בנימין שיתגבר את אתר ראמון. לא נשלים עם מציאות שבה ילדינו נושמים רעל. האוויר של תושבי מדינת ישראל אינו הפקר".