ישראל אטיאס בראיון אישי על הקשר שלו למסורת וליהדות, השלווה שמלווה אותו ביום-יום, והיכולת לשלב קריירה מצליחה עם אמונה, ערכים וקידוש ה'

פגשנו את השחקן ישראל אטיאס באירוע השקת העונה החדשה של "זגורי אימפריה". בין הברכות, הפלאשים וההתרגשות סביב חזרת הסדרה האהובה, אטיאס דיבר איתנו על נושא שמלווה אותו כבר שנים – הקשר שלו למסורת וליהדות.

צפו בראיון עם ישראל אטיאס

בשנים האחרונות יש מי שטוענים שאטיאס התקרב לדת, אך מבחינתו מדובר בטעות נפוצה: "מגיל אפס אני סביב המסורת, היהדות, סביב הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו חדש", הוא אומר. "אולי עכשיו אנשים יותר רואים או שואלים, אבל מגיל אפס אני בלימוד ובהתפתחות".

"היהדות נותנת לי נחת ושלווה"

כששאלנו אותו איך הקשר הזה משפיע עליו ביום-יום, אטיאס משיב בפשטות: "קודם כל זה נותן לי נחת. זה נותן לי שלווה, זה נותן לי בינה, זה נותן לי הסתכלות על החיים בצורה הרבה יותר נכונה. בעיניי, סוד ההצלחה בחיים הוא שלווה ושמחה – וברגע שיש את זה, אז הכול טוב".

הצלחה, אמונה וקידוש ה'

אטיאס נחשב לאחד השחקנים המצליחים והעסוקים בתעשייה, עם שורה של תפקידים בולטים בסדרות המצליחות "זגורי אימפריה", "שבאבניקים", "אור ראשון" ועוד – תפקידים שהפכו אותו לאחד השמות האהובים על המסך הישראלי.

במקביל להצלחה המקצועית, הוא מצליח לשמור על עולם פנימי מחובר ומאוזן. עבור רבים, ההתנהלות השקטה והאותנטית שלו מהווה מודל השראה וקידוש ה' – הוכחה שאפשר להצליח בגדול, להישאר נאמן לעצמך, ולא לוותר על ערכים ואמונה. עבור אטיאס, נראה שהעוגן הזה מעניק לו לא רק יציבות, אלא גם שקט פנימי, שמחה ופרספקטיבה שמלוות אותו לאורך הדרך.