חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
באנו חושך לגרש: 8 נקודות של אור שיעשו לך את החג (ואת החורף) בלי לחקור את היועמ"שית: המשטרה סיימה את חקירת הפצ"רית 40 שנה אחרי האולימפיאדה של אביו: הדליק את הלפיד בקברי המכבים רוני קובן בהלם: ברק סרי חשף את "הסוד" על נתניהו ההחלטה שהתקבלה לגבי שריפת הפסולת ביו"ש :"ילדינו נושמים רעל" ליברמן זועם: המשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים לקראת הדיון בבג"ץ על הפועל ת"א: זו בקשת המשטרה מבית המשפט דיווח דרמטי: מצרים מסיגה כוחות מהגבול הישראלי חיים לוינסון חשף: "ככה הם עשו לי בלי בושה" מברק היסטורי נחשף: משואות החנוכה של גוש עציון 1945 "מתנגדת לממשלה": זו המפיקה שתקבל פרס מפעל חיים ממיקי זוהר פרגוואי מתנערת מהגעת ראש הפרלמנט למשפט נתניהו: על דעתו בלבד המפכ"ל על המהומות בירושלים: "נבוא חשבון עם כולם" אחרי הפיגוע בבונדי: ממשלת אוסטרליה מודיעה על שינוי מדיניות לכל הנסיכות של אבא: תמיר גל מוציא את "כפרוני אנא" העיתונאי הבכיר מפתיע: "זה מהלך משנה בחירות" מהומות אלימות בירושלים: שוטרים נפצעו במהלך עימותים עם חרדים סערת הלבוש בפסטיגל: "שכחו שזה מופע לילדים ולא למבוגרים" למרות שצה"ל ביטל את האישור: עשרות הדליקו נרות בצפון השומרון כאסח עם העירייה? מחרוזת חנוכה שנועדה לחזק קשרים במעלה אדומים באנו חושך לגרש: 8 נקודות של אור שיעשו לך את החג (ואת החורף) בלי לחקור את היועמ"שית: המשטרה סיימה את חקירת הפצ"רית 40 שנה אחרי האולימפיאדה של אביו: הדליק את הלפיד בקברי המכבים רוני קובן בהלם: ברק סרי חשף את "הסוד" על נתניהו ההחלטה שהתקבלה לגבי שריפת הפסולת ביו"ש :"ילדינו נושמים רעל" ליברמן זועם: המשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים לקראת הדיון בבג"ץ על הפועל ת"א: זו בקשת המשטרה מבית המשפט דיווח דרמטי: מצרים מסיגה כוחות מהגבול הישראלי חיים לוינסון חשף: "ככה הם עשו לי בלי בושה" מברק היסטורי נחשף: משואות החנוכה של גוש עציון 1945 "מתנגדת לממשלה": זו המפיקה שתקבל פרס מפעל חיים ממיקי זוהר פרגוואי מתנערת מהגעת ראש הפרלמנט למשפט נתניהו: על דעתו בלבד המפכ"ל על המהומות בירושלים: "נבוא חשבון עם כולם" אחרי הפיגוע בבונדי: ממשלת אוסטרליה מודיעה על שינוי מדיניות לכל הנסיכות של אבא: תמיר גל מוציא את "כפרוני אנא" העיתונאי הבכיר מפתיע: "זה מהלך משנה בחירות" מהומות אלימות בירושלים: שוטרים נפצעו במהלך עימותים עם חרדים סערת הלבוש בפסטיגל: "שכחו שזה מופע לילדים ולא למבוגרים" למרות שצה"ל ביטל את האישור: עשרות הדליקו נרות בצפון השומרון כאסח עם העירייה? מחרוזת חנוכה שנועדה לחזק קשרים במעלה אדומים

ליברמן זועם: המשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים

ליברמן זועם: המשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים
אביגדור ליברמן | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.12.2025 / 14:22

Facebook Twitter WhatsApp

ליברמן הגיב להתפרעויות האלימות בירושלים נגד המשטרה: "בזמן שהמשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב להתפרעויות האלימות בירושלים: "בזמן שהמשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים. זה מה שקורה כשהנהגת המדינה נמצאת בכיס של העסקנות החרדית! נגמרה הסבלנות ונגמרו התירוצים, העם דורש גיוס לכולם!".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס למהומות כשאמר: "אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: "מדובר באוזלת יד בלתי נתפסת של הממשלה והתפרקות כל מוסדות המדינה. לא ייתכן שמשתמטים חרדים ימנעו ככה ממעצר רק משום שהם מפעילים אלימות. שר הביטחון וראש הממשלה ממשיכים לעודד מפעל השתמטות וסרבנות בסדרי גודל היסטוריים"

ניידת נוספת שנהרסה | צילום: דוברות המשטרה

כזכור עשרה שוטרים נפצעו בעימותים עם מאות חרדים סמוך לרחוב בר אילן בירושלים בגלל דו"ח. מתפרעים הפכו ניידת, זרקו אבנים ופצעו את השוטרים. המשטרה אישרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ארבעה נעצרו.

הפגנות חרדים
משטרת ישראל
עריקים
תקיפת שוטרים

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים