ליברמן זועם: המשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב להתפרעויות האלימות בירושלים: "בזמן שהמשרתים נלחמים במחבלים, המשתמטים תוקפים שוטרים. זה מה שקורה כשהנהגת המדינה נמצאת בכיס של העסקנות החרדית! נגמרה הסבלנות ונגמרו התירוצים, העם דורש גיוס לכולם!".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס למהומות כשאמר: "אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי".
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: "מדובר באוזלת יד בלתי נתפסת של הממשלה והתפרקות כל מוסדות המדינה. לא ייתכן שמשתמטים חרדים ימנעו ככה ממעצר רק משום שהם מפעילים אלימות. שר הביטחון וראש הממשלה ממשיכים לעודד מפעל השתמטות וסרבנות בסדרי גודל היסטוריים"
כזכור עשרה שוטרים נפצעו בעימותים עם מאות חרדים סמוך לרחוב בר אילן בירושלים בגלל דו"ח. מתפרעים הפכו ניידת, זרקו אבנים ופצעו את השוטרים. המשטרה אישרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ארבעה נעצרו.
