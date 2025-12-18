לקראת הדיון הצפוי בבג"ץ על העתירה נגד המשטרה בנושא החרמת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה ביקשה: "תנו לנו הארכה של שבועיים"

בקשת המשטרה: "יש צורך לאפשר למשטרה לעקוב אחר יישום ההחלטה בשבועיים הקרובים ולבחון את, יעילותה, משמעויותיה והחלופות הרלבנטיות להתמודדות עם החשש הגובר לפגיעה חמורה בשלום הציבור ובסדר הציבורי, באופן שיוויוני. במסגרת הבחינה יינתן המשקל הנכבד והראוי לחופש הביטוי ולצורך לאזן בינו לבין שמירת הסדר הציבורי ושלום הציבור בהתחשב במאפייני האירועים".

במשטרה נימקו את ההחלטה גם בהסלמה חמורה באירועי האלימות ביציעים בתקופה האחרונה, שהובילה בין היתר לביטול הדרבי התל-אביבי ולהגשת כתבי אישום נגד עשרות אוהדים: "כאמור, גם במסגרת זו מטבע הדברים יש להביא בחשבון את הזכות לחופש הביטוי, אולם לאור ההסלמה בתקופה האחרונה באירועי אלימות ביציעים, השיקול שהכריע ושעל בסיסו התקבלה ההחלטה על ידי המפקדים בשטח הוא מניעת הסיכון לשלום הציבור. מכל מקום, כפי שצוין לעיל, המשטרה מבקשת לערוך בפרק הזמן הקרוב בחינה כללית של הנושא – תוך שבעניין זה יבחנו מכלול השיקולים והאיזונים הדרושים".

"מכל הטעמים שפורטו לעיל, תטען המשיבה כי יש לאפשר לה את פרק הזמן המבוקש, כדי לבחון את מדיניותה בעניין נושא העתירות באופן כללי, והמשיבה נכונה להגיש על כך הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד בתוך שבועיים. אשר לתקופת הביניים, סבורה המשיבה, על רקע הטעמים המקצועיים והמבצעים העומדים ביסוד עמדת מפקד המחוז ומפכ"ל המשטרה – שבשלב זה, אין מקום למתן צו הביניים המבוקש ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות על דחייתו".

כזכור עתירה הוגשה על ידי אוהדי הפועל תל אביב בכדורגל לבג"ץ נגד מפכ"ל המשטרה, בעקבות פעילות משטרתית שנערכה במשחקי הפועל תל אביב, ובמרכזה השוטרים חיפשו חולצות נגד המשטרה שהאוהדים הדפיסו.