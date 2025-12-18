לאחר שבחודשים האחרונים, מצרים הציבה כוחות רבים בגבול עם ישראל, גורם ביטחוני אומר כעת (חמישי) כי היא מתחילה להשיג את כוחותיה מהגבול. כך פרסם אמיר בוחבוט בוואלה!
הסיבה לכך היא הסכם הגז שנחתם אמש בין ישראל למצרים.
על פי הדיווח, חלה ירידה מסוימת בהיקף הכוחות של הצבא המצרי וכוחות השיטור בחצי האי סיני, כולל באזורים הסמוכים לגבול עם ישראל, בעקבות מסרים שהועברו מישראל למערכת הביטחון המצרית.
לדברי הגורם, ישראל העבירה לבכירים במערכת הביטחון המצרית מסרים "ברוח טובה", שלפיהם ירושלים מצפה לצמצום סדר הכוחות המצרי המוצב בסיני.
עוד מסר הגורם כי עיבוי הכוחות נעשה בתיאום עם צה"ל, וגם כעת למרות תחילת הרידוד, הדגיש הגורם כי היקף סדר הכוחות המצרי בסיני עדיין לא חזר לרמה שאפיינה את האזור לפני פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
אילנה
עם מטומטם שדופק את עצמו צוללות עכשו גז מחר יגימרו אותנו נתניהו זה פושע14:20 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
היתחמשו בזכות נתניהו בעשר שנים החרונות 5000 טנקים צוללות של ראש הממשלה טילים רחפנים14:18 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
העסקה האחרונה שנחתמה לאספקת אנרגיה למצרים היא כנראה הגורם להזזת כוחות צבאיים מהגבול שלנו בסיני. נקוה שאין זה תרגיל הונאה.14:15 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
