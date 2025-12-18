מפכ"ל המשטרה התייחס למהומות הקשות בירושלים בו מפגינים חרדים הפכו ניידת ופצעו שוטרים: "נבוא חשבון עם כל המעורבים ומאחל איחולי החלמה לפצועים"

מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס למהומות הקשות היום (חמישי) בירושלים בו מפגינים חרדים הפכו ניידת ופצעו שוטרים: "נבוא חשבון עם כל המעורבים ומאחל איחולי החלמה לפצועים".

דבריו המלאים: "מדובר באירוע קשה מאוד של הפרת סדר ותקיפת שוטרים. אני רואה בחומרה את תקיפת השוטרים והפקחים בידי פורעי חוק, שלא בחלו בשום אמצעי במטרה לפגוע בשוטרים ולגרום נזק רב לרכוש, נבוא חשבון עם כל המעורבים ומאחל איחולי החלמה לפצועים".

כזכור לפני זמן קצר מהומות אלימות בירושלים התרחשו. שוטרים נפצעו בעימותים עם חרדים סמוך לרחוב בר אילן בזמן בגלל דו"ח. מפגינים הפכו ניידת, זרקו אבנים ופצעו שלושה שוטרים. המשטרה אישרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות.

מהמשטרה נמסר: "הפרת סדר ועימותים תוך יידוי אבנים לעבר כוחות משטרה בירושלים ופציעתם של שלושה שוטרים, על רקע- דו"ח פקח שיטור עירוני. במהלך השעה האחרונה החלו מתפרעים רבים להפר סדר ולתקוף את השוטרים ברחוב חנה בירושלים, זאת לאחר שבמקום בוצעה אכיפה ונרשם דו"ח פיקוח עירוני".