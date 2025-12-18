מהומות אלימות בירושלים: שוטרים נפצעו במהלך בעימותים עם חרדים ליד רחוב בר אילן. מפגינים זרקו אבנים והפכו ניידת

מהומות אלימות בירושלים: עשרה שוטרים נפצעו בעימותים עם מאות חרדים היום (חמישי) סמוך לרחוב בר אילן בזמן בגלל דו"ח. מפגינים הפכו ניידת, זרקו אבנים ופצעו את השוטרים. המשטרה אישרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ארבעה נעצרו.

מהמשטרה נמסר: "הפרת סדר ועימותים תוך יידוי אבנים לעבר כוחות משטרה בירושלים ופציעתם של שלושה שוטרים, על רקע- דו"ח פקח שיטור עירוני. במהלך השעה האחרונה החלו מתפרעים רבים להפר סדר ולתקוף את השוטרים ברחוב חנה בירושלים, זאת לאחר שבמקום בוצעה אכיפה ונרשם דו"ח פיקוח עירוני".

"כוחות רבים נוספים הוזעקו למקום והותקפו אף הם תוך יידוי אבנים וחפצים שגרמו לפציעתם של שלושה שוטרים באורח קל, ונזק רב נגרם למספר ניידות. כוחות המשטרה ומג"ב פועלים כעת להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזורם של המתפרעים. כל הפרת סדר באשר היא, ובפרט כזאת הפוגעת בשלום הציבור והשוטרים, תזכה לתגובה מהירה, נחושה ובלתי מתפשרת, פתיחה בחקירה ומיצוי הדין עם העומדים מאחורי המעשים".

לאחר מכן הודיעה המשטרה: "גם בשעה זאת פועלת המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב בכוחות רבים להשבת הסדר הציבורי בירושלים, זאת בעקבות התפרעות אלימה בה נטלו חלק מאות מפרי סדר. מוקדם יותר היום, בעקבות רישום דו"ח על ידי פקח עירוני, החלה תקיפה של הצוות ולמקום הוזעקו שוטרים. בהגיעם, החלו מתאספים מאות מפרי סדר שנקטו אלימות חמורה תוך יידוי אבנים וחפצים, גרמו נזק לניידות משטרה ופצעו 10 שוטרים שחלקם פונה להמשך טיפול רפואי. בעקבות התפרעות אלימה זאת, פועלת המשטרה בין היתר תוך שימוש באמצעים שונים, הדיפת מפרי הסדר וביצוע מעצרים. עד כה עצרה המשטרה 4 חשודים המעורבים במהלך ההתרחשויות שארעו כאמור".



השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס למהומות כשאמר: "אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: "מדובר באוזלת יד בלתי נתפסת של הממשלה והתפרקות כל מוסדות המדינה. לא ייתכן שמשתמטים חרדים ימנעו ככה ממעצר רק משום שהם מפעילים אלימות. שר הביטחון וראש הממשלה ממשיכים לעודד מפעל השתמטות וסרבנות בסדרי גודל היסטוריים"