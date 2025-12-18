המוזיקאי וזמר הוותיק תמיר גל נמצא בימים אלו בסיבוב הופעות בארצות הברית, ובמקביל משחרר שיר עם קצב ממכר בשם "כפרוני אנא". האזינו

הזמר הוותיק תמיר גל מוציא שיר פשוט אך מתבקש: כפרוני אנא. השיר מיועד לכל ה"נסיכות של אבא". כל הבנות שאביהן יעשה בשבילן הכל. בימים אלו, תמיר גל נמצא בסיבוב הופעות סולד-אאוט ברחבי ארצות הברית. במקביל הוא משחרר את השיר החדש והמרים, שמוקדש לכל האבות שאוהבים את הבנות שלהם יותר מהכל.

האזינו לשירו החדש של תמיר גל – "כפרוני אנא":

את השיר החדש והממכר כתב, הלחין והפיק מוזקלית אדוש ניר ריחני. המילים פשוטות והקצב סוחף: "כפרוני אנא, חיים של אבא. גם שאת צוחקת, גם שאת בוכה, גם שאת כועסת, את הכי יפה".

הוא ממשיך וחוזר על המשפט הכי חשוב: "אני אוהב אותך". ומסיים: "יאללה יאללה בואי בואי, רק לאבא בואי בואי".

אז אין דבר מתבקש יותר מאשר לשלוח את השיר לאבא, או לבת שלכם, ופשוט להקדיש אותו מהלב.