הזמר הוותיק תמיר גל מוציא שיר פשוט אך מתבקש: כפרוני אנא. השיר מיועד לכל ה"נסיכות של אבא". כל הבנות שאביהן יעשה בשבילן הכל. בימים אלו, תמיר גל נמצא בסיבוב הופעות סולד-אאוט ברחבי ארצות הברית. במקביל הוא משחרר את השיר החדש והמרים, שמוקדש לכל האבות שאוהבים את הבנות שלהם יותר מהכל.
האזינו לשירו החדש של תמיר גל – "כפרוני אנא":
את השיר החדש והממכר כתב, הלחין והפיק מוזקלית אדוש ניר ריחני. המילים פשוטות והקצב סוחף: "כפרוני אנא, חיים של אבא. גם שאת צוחקת, גם שאת בוכה, גם שאת כועסת, את הכי יפה".
הוא ממשיך וחוזר על המשפט הכי חשוב: "אני אוהב אותך". ומסיים: "יאללה יאללה בואי בואי, רק לאבא בואי בואי".
אז אין דבר מתבקש יותר מאשר לשלוח את השיר לאבא, או לבת שלכם, ופשוט להקדיש אותו מהלב.
