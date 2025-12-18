למרות שצה"ל ביטל את האישור לאירוע: מגורשים מגנים וכדים שנחרבו בהתנתקות הדליקו נרות בשטח היישובים ונתקלו במראות לא נעימים

עשרות יהודים הדליקו אמש (רביעי) נרות חנוכה בישובים גנים וכדים שפונו בגירוש למרות ביטול האישור מצה"ל. בהדלקה השתתפו גם מגורשים מיישובי צפון השומרון שקראו להחזרת הנוכחות היהודית למקום עוד במהלך החנוכה. "מעמד מרגש, הישובים עומדים ריקים ומצפים לשובנו"

במהלך הכניסה לשטח היישובים נתקלו המבקרים בהרי זבל ונבלות שהושלכו בידי ערביי האזור. לדבריהם, ניכר היה כי בכפרים הסמוכים מנסים למנוע את שיבת היהודים לישובים בעתיד, אולם הכבישים והמדרכות עדיין שלמים ברובם ולמעט הררי הזבל בכל פינה נותרו ריקים ושוממים בלי בנייה ערבית.

הביקור בישובים החרבים הגיע על רקע החלטת הממשלה לאשר את הקמת הישובים מחדש, אך למרות שצה"ל ביטל את האישור לאירוע. לבקשת סגנית יו"ר הכנסת חה"כ לימור סון הר-מלך אישר צה"ל ביקור ראשון מסוגו בשני הישובים לציבור הרחב, אך חזר בו. למרות הביטול החליטו עשרות יהודים לערוך את הדלקת הנרות באופן עצמאי כפי שתוכננה.

"זה היה מעמד מרגש שהציף את הגעגועים לישובים הללו שנעקרו בפשע בלתי יסולח", סיפר משה מאיר, שזכה להדליק את הנרות שהוצבו בחלקו הגבוה של הישוב גנים. "הדבר שהכי בלט לעין הוא שרחובות הישובים פשוט נותרו כשהיו, כולל קירות התמך לבתים, ריקים ושוממים ומצפים לשובנו. כעת כשחוק ההתנתקות בוטל ואפילו הקמת הישובים אושרה, אין שום סיבה להשאיר את המקומות הללו בחורבנם אפילו יום אחד נוסף".

"יש מי שנוהג להציג את גנים וכדים כישובים שממוקמים ב"עומק השטח" וקשים לשליטה ביטחונית, אבל ההפך הוא הנכון. מדובר בדקות בודדות של נסיעה ממעבר הגלבוע, 7 ק"מ מהישובים מרב ומלכישוע ומרחק נגיעה מעמק יזרעאל. את תוצאותיהם של גדודי הטרור שקמו בהיעדר נוכחות יהודית באזור חווינו על בשרנו, ושוב נוכחנו כי רק התיישבות תמנע טרור. עכשיו הגיע הזמן לתקן", הוסיף מאיר.