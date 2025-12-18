חמישה גברים חשודים, שככל הנראה נשאו נשק, נעצרו הבוקר (חמישי) על ידי משטרת אוסטרליה סמוך לחוף בונדי בסידני, שם בוצע הפיגוע הרצחני ביום ראשון.

תיעוד מרגעי המעצר הדרמטיים של החשודים, שהיו בדרכם לזירת הפיגוע בבונדי | @Yulsalomon , שליחת i24NEWS לסידני https://t.co/geSRvVFWqU pic.twitter.com/bs7DvCp5Pk — i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 18, 2025

על פי דיווח באתר "סידני מורנינג הראלד", המשטרה טוענת כי היא טרם יודעת האם יש קשר בין החשודים לפיגוע בו נרצחו 15 בני אדם, והיא חוקרת אותם כעת.

עוד נמסר כי החשודים שנעצרו נתפסו כשהיו בשני רכבים. המעצר בוצע על ידי יחידת מבצעים טקטית "בעקבות מידע שהתקבל על פעולה אלימה שייתכן כי תוכננה". על פי הדיווח, המעצר נעשה בעקבות מודיעין שהתקבל מארגון הביון והביטחון האוסטרלי (ASIO), וכשברקע כוננות ביטחונית גדולה באוסטרליה מחשש לפיגועי השראה אחרי הטבח בסידני.