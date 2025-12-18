הנצחה מרגשת בפרדס חנה: המבנה היביל שבו גדל סמ"ר יער בן גיאת הי"ד הוסב למטבח קפה 'הצבי', ובחזיתו תמונתו וסיפור חייו. ניר ואחיו יניב ויימן, בעלי הקפה, בנו את המטבח במו ידיהם כדי להנציח את הלוחם שנפל

את ההנצחה הזו לא תוכלו לשכוח. בתוך מטבח שמשמש את קפה 'הצבי' בפרדס חנה עומד לו מבנה ורדרד. בחזיתו של המבנה תמונה של לוחם צה"ל שנפל לפני 19 שנה בלבנון. יער בן גיאת הי"ד.

אז מה למבנה עשוי עץ בתוך מתחם של מסעדה רחבת ידיים?

גם אני תהיתי ופניתי לאחים יניב וניר ויימן, בעל הקפה, שמספרים לי שכאשר שמע על נפילתו ונסיבות נפילתו של יער ואת צורת חייו המיוחדת, החליטו שהם לוקחים את המבנה היביל שבו גדל והתגורר יער בקיבוץ נחשולים והופכים אותו למבנה המטבח, כאשר בחזיתו תמונתו של יער וסיפור חייו. אמרו ועשו. הכל במו ידיהם.

וכך מידי שנה בשנה מגיעים בני משפחתו לגעת במבנה, להרגיש את יער שחי בתוכם ומתוכו יש חיות: מאכלים, קינוחים, אווירה ובעיקר הרבה הרגשה אנושית.

בשבוע הבא (ה' בטבת) יחול יום הולדתו של יער. זו סגירת מעגל.

19 שנה של חיים ו-19 שנה של מוות, אבל כאן בתוך מתחם 'אורוות האומנים' בפרדס חנה מתחייה נפשו של יער מחדש.

אין ספק שניר עשה כאן עבודה מיוחדת.

גם עצם העובדה שהוא מעסיק אנשים עם מוגבלויות במקום מוסיפה נופך מיוחד להרגשה המיוחדת.

אז אם אתם באזור או אפילו בנסיעה מיוחדת, כנסו למתחם אורוות האומנים בפרדס חנה, חפשו את הצריף של יער בתוך קפה 'הצבי' שכמובן כשר, ותרגישו גם אתם את סיפורו המיוחד של ילד שאהב את הטבע, אהב את הלימודים ונתן את נפשו למען עם ישראל.

נציין שיער, הבן הבכור של משפחת בן גיאת, נפל במלחמת לבנון השנייה, כשהיה בן תשע-עשרה וחצי. אביו אגב נפטר משברון לב בעקבות האירוע הקשה.