לראשונה מזה תקופה ארוכה, ארצות הברית אישרה מכירת נשק גדולה במיוחד לטיוואן, כהכנה למערכה אפשרית נגד סין בעתיד הנראה לעין

לראשונה מאז כניסתו של דונלד טראמפ לכהונתו השנייה בבית הלבן, ארה"ב אישרה מכירת נשק עצומה ליריבה הגדולה ביותר של סין, טיוואן. מדינת האי הקטנה שנמצאת בלב הסכסוך המתמשך בין ארה"ב וסין.

המכירה שאושרה מסתכמת ביותר מ-11 מיליארד דולר, והיא הגדולה ביותר שאישרה ארה"ב לטיוואן אי פעם.

החבילה שתקבל טיוואן מארצות הברית כוללת מגוון של נשקים, שמותאמים ישירות לסכסוך עם סין. טילי קרקע-קרקע מסוג "היימאר" בעלי יכולת פגיעה בתוך גבולות סין מטיוואן, ארטילריה, רחפנים מתקדמים, טילים נגד טנקים ועוד שורה של נשקים ותשתיות.

מאז הקמתה, לטשו השלטונות הסיניים עיניים לעבר טיוואן, והגדירו אותה כ"חלק טבעי מסין הריבונית" כחלק ממדיניות "סין האחת" אשר לא מקבלת את קיומה של טיוואן כישות עצמאית.

בחודשים האחרונים החריפה סין את הרטוריקה נגד טיוואן, וגם את מאמציה הצבאיים. כוחות ימיים של צבא סין מקיימים תרגילים באופן תדיר סביב המים הטריטוריאליים של מדינת האי, ומומחים רבים מעריכים כי סין צפויה לפעול לכיבוש המדינה כבר בשנת 2027 או 2028.