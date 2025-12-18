כביש 90 נחסם היום (חמישי) ליד עין גדי בעקבות תאונת דרכים. בתאונה נפצעו מספר אנשים באורח קל עד בינוני, הכביש נחסם לשני הכיוונים.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי התנועה במחוז ש"י נמצאים במקום, פועלים להסדרת התנועה ולטיפול באירוע, לצד גורמי ההצלה. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים בשטח".
מוקדם יותר השבוע שוטרי המחוז הדרומי ומשטרת התנועה ברחבי דרום ים המלח, הנגב, הערבה ואילת, חסמו כבישים בעקבות מזג האוויר הסוער. כבישים 90, 40 ו־12 – הכניסות והיציאות מהעיר אילת – נחסמו לתנועת רכבים.
