במקביל לתקיפות בלבנון – צה"ל תקף כעת מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב, התקרב לכוחות והיווה עליהם איום מיידי

דובר צה"ל עדכן כעת (חמישי) כי מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

עוד מסר דובר צה"ל, כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים ברחבי לבנון.

במסגרת התקיפות, הושמדו תשתיות טרור וקני שיגור במחנה צבאי אשר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות של מחבלים, הפעלת אש ארטילרית ואחסון אמצעי לחימה.

כחלק מהאימונים וההכשרות במחנה, מחבלי הארגון עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.