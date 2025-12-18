ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גילה שמידע מהמכשיר שלו דלף רק לאחר הפרסומים בחדשות, הוא דיווח על זה מיד לגורמי הביטחון ואז החלה בדיקה מהירה – כך דווח הבוקר (חמישי) בחדשות 12.

נזכיר כי מיד אחרי הפרסום, בנט הכחיש וטען שמכשירו האישי לא נפרץ. רק לאחר מספר שעות, ראש הממשלה לשעבר פרסם הודעה נוספת ובה הוא כתב: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ. כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ'אטים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".