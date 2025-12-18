לאחר שראש הממשלה נתניהו החליט למנות עצמו במקום שר המשפטים לוין, לראש צוות השרים לעניין המנדט לוועדת החקירה – נפתלי בנט מגיב לכך

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מגיב להחלטת ראש הממשלה נתניהו למנות עצמו לראש צוות השרים לעניין המנדט לוועדת החקירה, במקום שר המשפטים יריב לוין.

בדבריו אמר בנט: "מה שהכי כואב לי זאת לא ההחלטה עצמה. ‏כולם מבינים שהועדה הזאת תיפסל: ועדת חקירה פוליטית, שהנחקר הראשי עומד בראשה, זאת בסך הכל הטרלה גרועה. ‏מה שהכי כואב זה הצער שהם גורמים בדרך: קורעים את העם, וקורעים את הלב של המון משפחות של נרצחים ונופלים שמתחננות לתשובות.

‏ועל הצער שהם גורמים למשפחות לא תהיה להם מחילה. ‏ברגע שתקום הממשלה שלנו, נקים ועדת חקירה ממלכתית ובלתי תלויה לחקור את מחדל ה-7/10. ‏בקרוב".