ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מגיב להחלטת ראש הממשלה נתניהו למנות עצמו לראש צוות השרים לעניין המנדט לוועדת החקירה, במקום שר המשפטים יריב לוין.

בדבריו אמר בנט: "מה שהכי כואב לי זאת לא ההחלטה עצמה. ‏כולם מבינים שהועדה הזאת תיפסל: ועדת חקירה פוליטית, שהנחקר הראשי עומד בראשה, זאת בסך הכל הטרלה גרועה. ‏מה שהכי כואב זה הצער שהם גורמים בדרך: קורעים את העם, וקורעים את הלב של המון משפחות של נרצחים ונופלים שמתחננות לתשובות.

‏ועל הצער שהם גורמים למשפחות לא תהיה להם מחילה. ‏ברגע שתקום הממשלה שלנו, נקים ועדת חקירה ממלכתית ובלתי תלויה לחקור את מחדל ה-7/10. ‏בקרוב".