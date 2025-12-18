ישראל, יוון וקפריסין בוחנות הקמת כוח צבאי משותף במזרח הים התיכון להגנה על תשתיות ולהגברת שיתוף הפעולה, על רקע המתיחות האזורית והפעילות הטורקית.

ישראל, יוון וקפריסין בוחנות בימים אלו הקמה של כוח צבאי משותף במזרח הים התיכון, כך על פי דיווחים בתקשורת היוונית והבינלאומית, זאת כחלק מיזומה רחבה יותר להרתעת פעילותה הצבאית והמדינית של טורקיה במזרח הים התיכון.

מדובר ביוזמה ביטחונית שנמצאת בשלבי בחינה ותכנון ראשוניים, ונועדה לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי-אסטרטגי בין שלוש המדינות על רקע המתיחות הגוברת באזור.

לפי הדיווחים, הכוח המתגבש מוגדר ככוח תגובה מהירה משולב, שיכלול רכיבים יבשתיים, ימיים ואוויריים, ויוכל לפעול משטחי שלוש המדינות. אחת ההצעות שנדונות כוללת כוח בהיקף של כ־2,500 חיילים: כ־1,000 מישראל, כ־1,000 מיוון וכ־500 מקפריסין, לצד כלי שיט, מטוסים ויחידות מיוחדות.

הגורמים המעורבים מדגישים כי מטרות היוזמה הן הגנה על תשתיות אסטרטגיות במזרח הים התיכון, ובהן מתקני גז, צינורות הולכה, כבלי תקשורת תת-ימיים ונתיבי שיט — וכן שיפור יכולות התיאום המבצעי בין הצבאות.