דובאי משיקה פסגת ספורט עולמית לא כאירוע ראווה אלא כמהלך אסטרטגי לביסוס השפעה בינלאומית דרך ספורט כלכלה ודיפלומטיה

דובאי ממשיכה למצב את עצמה ככוח גלובלי לא רק בכלכלה ובטכנולוגיה אלא גם דרך הספורט. בסוף דצמבר 2025 תקיים האמירות את ״פסגת הספורט העולמית״ אירוע בינלאומי רחב היקף שמטרתו אינה עוד אליפות או טורניר אלא ניסיון להוביל את השיח העולמי על עתיד הספורט והשפעתו הכלכלית החברתית והמדינית.

הפסגה שתתקיים ב-29–30 בדצמבר באזור ג׳ומיירה תתקיים תחת הסיסמה ״איחוד העולם באמצעות ספורט״ ותאגד בכירי עולם הספורט משקיעים מקבלי החלטות ואלופים בינלאומיים. על פי מארגני האירוע מדובר במהלך אסטרטגי שנועד למצב את דובאי כמרכז עולמי לעיצוב מדיניות ספורט ולא רק כיעד לאירוח תחרויות.

ספורט ככלי השפעה רך

בדובאי לא מסתירים את המטרה. הספורט נתפס ככלי מרכזי לבניית תדמית בינלאומית השפעה אזורית וחיזוק הכלכלה. בכירי מועצת הספורט של דובאי הדגישו כי הספורט הפך בשנים האחרונות לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של האמירות ולכלי לחיבור בין מדינות תרבויות וקהלים.

בפסגה צפויים להשתתף עשרות דוברים מהשורה הראשונה של עולם הספורט בהם כוכבי עבר והווה ראשי ארגונים בינלאומיים ואנשי ממשל. לצד הכוכבים יעמדו גם יזמים ומשקיעים כחלק מניסיון לחבר בין ספורט חדשנות וטכנולוגיה.

לא רק מגרש ותוצאה

הדיונים בפסגה יתמקדו לא רק בהישגים ספורטיביים אלא גם בשאלות רחבות יותר כמו השפעת הבינה המלאכותית על עולם הספורט עיצוב דור האוהדים הבא שימוש בתוכן דיגיטלי והפיכת אירועי ספורט לכלי בעל משמעות חברתית וכלכלית ארוכת טווח.

בין הנושאים שיעלו לדיון גם תפקיד הספורט בדיפלומטיה בינלאומית ממשל והשפעה חברתית מהלך שממחיש את השאיפה של דובאי לעבור משלב אירוח האירועים לשלב הובלת השיח העולמי.

פרס מוחמד בן ראשיד

במסגרת הפסגה תיערך גם חלוקת פרס הספורט הבינלאומי ע״ש מוחמד בן ראשיד אל מקטום שיחולק השנה במתכונת חדשה. הפרס יוענק ליחידים ארגונים ויוזמות שהובילו השפעה משמעותית בעולם הספורט לא רק בזכייה בתארים אלא גם בפעילות חברתית חדשנות והעצמה קהילתית.

בדובאי רואים במהלך חלק מתפיסה רחבה של ספורט כשליחות ערכית ולא רק כענף תחרותי תפיסה שמלווה את האמירות בשנים האחרונות כחלק ממאמץ לבסס מעמד של מעצמה רכה בזירה הבינלאומית.

פסגת הספורט העולמית היא עוד נדבך במהלך רחב שבו דובאי מבקשת לחזק את מעמדה העולמי דרך כלים לא צבאיים אלא תרבותיים כלכליים וספורטיביים. לא עוד אירוע נוצץ ליומיים אלא ניסיון לייצר השפעה ארוכת טווח על השיח העולמי.