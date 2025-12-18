לאחר שבן ארי קרעה את הצעת החוק במליאה, דיסטל טוענת "היא קרעה חוק שמגן על יהודים שמניחים תפילין, השנאה הזו חייבת להיפסק"

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מגיבה להתנהגותה של מירב בן ארי שקרעה לחתיכות את הצעת החוק שמאפשרת הנחת תפילין במרחב הציבורי ופוגעת במנסים למנוע זאת.

אמש, במהלך הדיונים במליאה שעסקו בהצעת החוק אותה הגישה הח"כית מהליכוד, קרעה מירב בן ארי את הצעת החוק וצעקה "תסתכלי מה אני עושה לו, בושה, מה זה".

עוד הוסיפה בן ארי "את במדינת ישראל, מי מונע ממך, מה זה החוק ההזוי הזה, איפה את חיה, תגידי ירדת מהפסים"?

בסיום הדיון העלתה גלית דיסטל סרטון בעמוד הטיקטוק בו התייחסה לאירוע: "אתם צריכים להבין מה היא קרעה בכזו שנאה ותיעוב, היא קרעה חוק שנותן ליהודים להניח תפילין במדינת ישראל בלי לרדוף אותם. זה הכל".

"השנאה הזו, הטירוף הזה נגד היהדות חייב להיפסק, ובזכות החוק שלי שעבר היום זה אכן ייפסק. מעכשיו מי שיציק למי שמניח תפילין במרחב הציבורי, הפקח יבוא אליו, לא למניח התפילין, עם ישראל חופשי בארצו על אפך וחמתך גברת בן ארי".