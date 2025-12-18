חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מגיבה להתנהגותה של מירב בן ארי שקרעה לחתיכות את הצעת החוק שמאפשרת הנחת תפילין במרחב הציבורי ופוגעת במנסים למנוע זאת.
אמש, במהלך הדיונים במליאה שעסקו בהצעת החוק אותה הגישה הח"כית מהליכוד, קרעה מירב בן ארי את הצעת החוק וצעקה "תסתכלי מה אני עושה לו, בושה, מה זה".
עוד הוסיפה בן ארי "את במדינת ישראל, מי מונע ממך, מה זה החוק ההזוי הזה, איפה את חיה, תגידי ירדת מהפסים"?
בסיום הדיון העלתה גלית דיסטל סרטון בעמוד הטיקטוק בו התייחסה לאירוע: "אתם צריכים להבין מה היא קרעה בכזו שנאה ותיעוב, היא קרעה חוק שנותן ליהודים להניח תפילין במדינת ישראל בלי לרדוף אותם. זה הכל".
"השנאה הזו, הטירוף הזה נגד היהדות חייב להיפסק, ובזכות החוק שלי שעבר היום זה אכן ייפסק. מעכשיו מי שיציק למי שמניח תפילין במרחב הציבורי, הפקח יבוא אליו, לא למניח התפילין, עם ישראל חופשי בארצו על אפך וחמתך גברת בן ארי".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
תרני
אמרתי למירב בן ארי - קוקוריקו טרפה אותי ...11:42 18.12.2025
שי
איזו עיתונות - ממש רכילותי... אין בקשת תגובה מאף אחת מהצדדים, אין מקום להסברים, רק לכלוך ורעל.11:45 18.12.2025
אלי
במדינה שלנו יש כבר חופש דת - אבל הממשלה הזדונית הזו עושה כפיה דתית. תראו איך הח"כ החשוד בפריצה לשדה תימן, צבי סוכות, יעמוד בראש ועדת החינוך של הכנסת, תראו...
במדינה שלנו יש כבר חופש דת - אבל הממשלה הזדונית הזו עושה כפיה דתית. תראו איך הח"כ החשוד בפריצה לשדה תימן, צבי סוכות, יעמוד בראש ועדת החינוך של הכנסת, תראו איך סון הר מלך הקימה ועדה למנוע זכויות לנשים חילוניות לקיים יחסים לפני הנישואין, תראו איך מקדמים את הדת גם בשיעורי חשבון, תראו איך רומסים בקלות זכויות חילוניים ומסורתיים - אבל מעבירים מילארדים לחרדים, ותראו איזו התייחסות מזלזלת יש לדתיים הרפורמים - ותבינו - זה כבר לא חופש דת - זו כפיה דתית ויש רק דרך אחת נכונה בעיניהם להאמין. כיום דורכים על החילוניים - והכיפה הסרוגה היא הבאה בתורהמשך 11:53 18.12.2025
מעיין
ומה עם זכויות החילונים? יהיה להם חופש להלך בשטחים הציבוריים? מה עם חופש הדת של החילונים? מה עם שנאת החילונים? לכבד זה רק לכיוון אחד11:50 18.12.2025
שי
