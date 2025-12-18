שרית חדד משחררת את "לא בבית" – בלדה אישית ואינטימית שנכתבה והופקה עם מתן דרור, ועוסקת בפרידה, זיכרון והשלמה. שיר שקט שמציב גבול רגשי בתוך שנה עמוסה במיוחד בקריירה שלה

שרית חדד משחררת את "לא בבית", שיר חדש שנע בין זיכרון לפרידה, בין כאב להשלמה. במקום דרמה גדולה או ניסיון לכבוש פלייליסטים, חדד בוחרת בבלדה אישית ואינטימית, שמדברת על גבול רגשי שנקבע בשקט.

את השיר כתבה חדד יחד עם אבי אוחיון, מור אוזן ומתן דרור, שגם הפיק אותו מוזיקלית. החיבור בין היוצרים מורגש בטקסט מדויק, כזה שלא מנסה להסביר יותר מדי, ונותן לשורות הקטנות לעשות את העבודה.

האזינו לשיר החדש של שרית חדד – "לא בבית"

פרידה בלי רעש

"לא בבית" מספר על קשר שהסתיים דרך מה שנשאר אחריו: הזיכרונות, ההבטחות שלא החזיקו מעמד והלילות שבהם המוזיקה הישנה עוד מתנגנת. הפזמון, "אם אתה חוזר אז אני לא בבית", מנסח החלטה ברורה. הדמות שבמרכז השיר כבר אינה מחכה, והחזרה על השורה "יותר לא מפחדת להיות לבד" מסמנת את נקודת הסיום הרגשית שלו.

הפקה שנותנת מקום למילים

ההפקה של מתן דרור שומרת על מינון נמוך: קצב איטי, עיבוד נקי, וליווי מוזיקלי שלא מתחרה בקול. הבחירה הזו מדגישה את הטקסט ואת הביצוע של חדד, ויוצרת שיר שמתפתח באיטיות ומזמין האזנה קשובה.

בתוך שנה עמוסה במיוחד

"לא בבית" יוצא בתקופה פעילה במיוחד בקריירה של חדד. בשנה האחרונה היא ציינה שלושים שנות פעילות מוזיקלית, בין היתר בסדרת הופעות בקיסריה, ובימים אלה היא משתתפת כאמנית אורחת במופעי הפסטיגל – נוכחות שמחברת בין קהלים ותיקים לדור צעיר.

דווקא בתוך הרצף הזה, השיר החדש בולט בבחירה שלו להיות אישי ומצומצם יותר. לא שיר שמכוון לבמה גדולה, אלא כזה שנשען על טקסט, קול ואווירה, ומציע רגע של הקשבה בתוך העשייה האינטנסיבית.