16: ח"כים מהקואליציה, רובם מהליכוד, פנו היום (חמישי) במכתב ליו״ר הכנסת אמיר אוחנה ודרשו להוציא את רפורמת החלב מחוק ההסדרים בטענה כי היא גורמת לנזק "גם במימד הציוני וההתיישבותי". כך על פי הפרסום של מיכאל שמש כתב כאן 11.
החותמים:. צגה מלקו, שלום דנינו, עפיף עבד ,אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, יעקב מרגי, אלי דלל, יצחק קרויזר, ניסים ואטורי, קטי שטרית, אושר שקלים, מישל בוסקילה, ששון גואטה, חוה אתי עטייה, משה פסל, אביחי בוארון
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אזרחית שאכפת לה
כל הכבוד למתנגדים לחוק המטורלל הזה. סוף סוף קצת שפיות בכאוס הנורא הזה שמתחולל במדינה.11:24 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יצחק בר-לב
ה' חבוא חשבון,מוריץ במסווה ,של דתי פוגע בחלשים,בכל התחומים לר רק בחלב..11:22 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן
סמוטריץ' הוא בושה לציונות הדתית. מי קם להחליף אותו ובא הפעם לטובת הציונות הדתית והציונות בכלל???11:55 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית שאכפת לה
כל הכבוד למתנגדים לחוק המטורלל הזה. סוף סוף קצת שפיות בכאוס הנורא הזה שמתחולל במדינה.11:24 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יצחק בר-לב
ה' חבוא חשבון,מוריץ במסווה ,של דתי פוגע בחלשים,בכל התחומים לר רק בחלב..11:22 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר