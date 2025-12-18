16 ח"כים מהקואליציה, רובם מהליכוד, פנו ליו״ר הכנסת אמיר אוחנה ודרשו להוציא את רפורמת החלב מחוק ההסדרים: "נזק במימד הציוני וההתיישבותי"

16: ח"כים מהקואליציה, רובם מהליכוד, פנו היום (חמישי) במכתב ליו״ר הכנסת אמיר אוחנה ודרשו להוציא את רפורמת החלב מחוק ההסדרים בטענה כי היא גורמת לנזק "גם במימד הציוני וההתיישבותי". כך על פי הפרסום של מיכאל שמש כתב כאן 11.

החותמים:. צגה מלקו, שלום דנינו, עפיף עבד ,אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, יעקב מרגי, אלי דלל, יצחק קרויזר, ניסים ואטורי, קטי שטרית, אושר שקלים, מישל בוסקילה, ששון גואטה, חוה אתי עטייה, משה פסל, אביחי בוארון