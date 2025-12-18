רק השבוע הוכרז כי "לא לפנות אליי" של נסרין היה השיר המושמע ביותר בשנת 2025. אז אולי היא עושה את שוב? באמצע סיבוב ההופעות של NEXT נסרין מפתיעה בשיר חדש, הומוריסטי ומטורף למדי: "דרדלה"

נסרין קדרי עושה זאת שוב? כשהזמרת הוציאה את "לא לפנות אליי" גבות רבות הורמו. דבר הוביל לדבר, והשיר הפך להיות המושמע ביותר לשנת 2025. עכשיו היא שוב מוציאה שיר שונה בנוף, הפעם בשם "דרדלה".

השיר פותח בשורות חדות: "אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלה". למי שזקוק להסבר המילוני, "דרדלה" היא מילת סלנג שפירושה "חלשלוש". וכדאי שתזכרו את זה, כי המילה כנראה תחזור ללקסיקון הישראלי.

הקליפ: הומור עצמי ותעוזה בינלאומית

את הסינגל מלווה קליפ מושקע בניחוח בינלאומי שביים עומר אלוני. בו מציגה נסרין הומור עצמי מוגזם, שואו מרהיב ומוכיחה שוב שהיא יכולה לצאת מהקופסא. היא מחליפה פאות ותלבושות ומגלמת שלוש דמויות שונות: כלה בכנסייה שנוטשת את חתנה, מלצרית בדיינר אמריקאי משנות ה-60, ולבסוף רופאה פלסטית מטורפת.

הקליפ מדגיש את המסר: בכל סיטואציה, הגבר הופך ל"דרדלה" מולה. נסרין עצמה אמרה על הקליפ: "כל כך נהניתי לעבוד על הקליפ. ידוע שבחורף צריך להתחמם, ודרדלה לגמרי עושה חמסין לנסרין".

שנה עמוסה של להיטים והישגים

הסינגל החדש מגיע בסיומה של שנה גדושה עבור נסרין קדרי. השיר "לא לפנות אליי" הוכרז השבוע בתור השיר הכי מושמע לשנת 2025 על פי מדיה פורסט. לצד הופעות ענק בארץ ובחו"ל, פסטיבלים וטקס משואות ממלכתי, היא ממשיכה לצלם את העונה השלישית של הסדרה "נסרין אגדה".

כעת, רגע לפני עליית העונה החדשה, "דרדלה" יוצא לאוויר ומבטיח להחזיר את המילה הוותיקה לאופנה.