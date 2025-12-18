מפעל הפיס הכריז היום (ה') על חמשת המועמדים הסופיים לפרס ספיר לספרות לשנת 2025. מדובר בציון דרך משמעותי עבור הפרס, המציין השנה 25 שנה להיווסדו ("חצי יובל"). ועדת השיפוט, בראשותה של ד"ר רות קלדרון, בחרה את "הרשימה הקצרה" מתוך עשרות כותרים שיצאו לאור בשנה האחרונה.
הזוכה ייחשף בבירה
לרגל חגיגות ה-25, הודיעו יו"ר מפעל הפיס איציק לארי והמנכ"ל עו"ד בני דרייפוס, כי הטקס המרכזי יתקיים ב-2 בפברואר 2026 בספרייה הלאומית בירושלים. זאת לאחר שבשנתיים האחרונות נדד הטקס לערי הפריפריה אופקים ומעלות תרשיחא, כאות הזדהות עם תושבי הדרום והצפון.
אלו חמשת המועמדים הסופיים ("הרשימה הקצרה"):
-
"המורה" מאת אלון ארד (הוצאת קתרזיס).
-
"חלום עולם הפוך" מאת אילנה ברנשטיין (הוצאת כנרת זמורה דביר).
-
"במחילה מכבודה של אשת המערות" מאת אופיר טושה גפלה (הוצאת כתר).
-
"שכול וכשלון וזומבים" מאת אמיר חרש (הוצאת עם עובד).
-
"האחו החריש את אוזניי" מאת ענת עינהר (הוצאת אפרסמון).
בונוס כספי משמעותי: כל אחד מחמשת המועמדים ברשימה הקצרה יזכה למענק של 60 אלף ש"ח. הזוכה הגדול, שיוכרז בטקס, יקבל פרס בסך 180 אלף ש"ח, וספרו יתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת.
"שיא היצירה הישראלית"
איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס: "25 שנה של פרס ספיר הן 25 שנה של מחויבות לספרות העברית. חמשת הספרים שנבחרו מייצגים את שיא היצירה בישראל. בשנה המיוחדת הזו, אנו עומדים מול יצירות שמעידות על עוצמתה וחיוניותה של השפה העברית".
ד"ר רות קלדרון, יו"רית ועדת השיפוט: ציינה בדבריה את הגיוון המרשים של הרשימה, הכוללת סאטירה חדה על מערכת החינוך ("המורה"), עיסוק מרגש בזקנה ובתודעה ("חלום עולם הפוך"), מתח קיומי ("במחילה מכבודה של אשת המערות"), ומחוות ספרותיות ליוסף חיים ברנר ("שכול וכשלון וזומבים").
לזכרו של אביגדור יצחקי ז"ל
במסגרת חגיגות ה-25, השיק מפעל הפיס את "מועדון הקריאה של אביגדור", לזכרו של יו"ר הפיס לשעבר אביגדור יצחקי ז"ל, שהלך לעולמו השנה והיה ידוע כשוחר ספרות מושבע. המיזם יכלול מפגשי ספרות אינטימיים ברחבי הארץ ללא עלות לקהל הרחב.
מבט לאחור: זוכי העבר
פרס ספיר נוסד בשנת 2000, והזוכה הראשון שלו היה הרב חיים סבתו עם ספרו "תאום כוונות". לאורך השנים זכו בפרס שמות בולטים כמו דויד גרוסמן, אתגר קרת, אורלי קסטל-בלום והזוכה של השנה שעברה, יוסי אבני-לוי ("שלושה ימים בקיץ").
