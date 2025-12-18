היועמ"שית מבקשת מבג״ץ לאסור על מבקר המדינה להשלים את מסקנות דו״חות השבעה באוקטובר בנוגע לכשלי הליבה. זו הסיבה

היועמ"שית מבקשת מבג״ץ לאסור על מבקר המדינה להשלים את מסקנות דו״חות השבעה באוקטובר בנוגע לכשלי הליבה, כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כך דיווח כעת (חמישי) אבישי גרינצייג.

עוד דיווח גרינצייג, כי במרץ 2025, עו״ד יונתן ברמן הודיע בשם היועמ״שית לבג״ץ, על הסכמות עם מבקר המדינה על מתווה בדיקת ליבת מחדלי השבעה באוקטובר.

היום, הוא אמר בתגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית, שמבקר המדינה צריך לעצור את הדו״חות על מחדלי הליבה כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית.