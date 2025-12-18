היועמ"שית מבקשת מבג״ץ לאסור על מבקר המדינה להשלים את מסקנות דו״חות השבעה באוקטובר בנוגע לכשלי הליבה, כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כך דיווח כעת (חמישי) אבישי גרינצייג.
עוד דיווח גרינצייג, כי במרץ 2025, עו״ד יונתן ברמן הודיע בשם היועמ״שית לבג״ץ, על הסכמות עם מבקר המדינה על מתווה בדיקת ליבת מחדלי השבעה באוקטובר.
היום, הוא אמר בתגובה לבג״ץ בשם היועמ״שית, שמבקר המדינה צריך לעצור את הדו״חות על מחדלי הליבה כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
מה דעתך בנושא?
א
היועמשית מחליטה לא לחקור את ראשי השמאל שגרמו לטבח... זו אותה יומעשית שצריכה להיחקר ולעמוד לדין על העבירות הפליליות שלה, כשלמרות שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן היא ממשיכה לטייח עד עכשיו בעזרת המפכל וראש אח"מ במשטרה !!המשך 11:18 18.12.2025
אלי
אתה פסיכי?! ועדת חקירה ממלכתית אמורה לבדוק את כלל האספקטים, שתהפוך כל אבן! אתה רוצה לומר לי שאתה סומך על ועדת חקירה שאמורה לחקור את ביבי - ותמונה על ידי ביבי? ראש הממשלה ב-20 השנים האחרונות?!?! החלקת על השכל לגמריי??11:27 18.12.2025
א
הסיבה היא שהיועמשית רוצה כמו השמאל כולו, ועדת חקירה "ממלכתית" של יצחק עמית ל ה ל ב נ ת אחריותם של הלוי, חליווה ורונן בר, שאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע ולא רוצה במלחמה וה ס ת ירו ממנו את כל ההתרעות לטבח!ותטיל את אחריותם על נתניהו שהציל אותנו מהם ומאויבי המדינה בהישגי על!!המשך 11:16 18.12.2025
מיקי
החונטה שומרת על החונטה. מבקר המדינה לא מונה על ידיהם. ועדת חקירה כן תמונה על ידיהם. היש ניגוד עניינים שקוף מזה ?11:14 18.12.2025
כל הכבוד למיארה!!! חזקי ואמצי!!! את האור בימים חשוכים אלו! לביאה כמו יעל ודבורה, מגינה על עם ישראל מהחרפה של ראש הפשע ושריו שרוצה לקבוע מי יחקור את כשליו!!!11:25 18.12.2025
כל הכבוד למיארה!!! חזקי ואמצי!!! את האור בימים חשוכים אלו! לביאה כמו יעל ודבורה, מגינה על עם ישראל מהחרפה של ראש הפשע ושריו שרוצה לקבוע מי יחקור את כשליו!!!11:25 18.12.2025
א
היועמשית מחליטה לא לחקור את ראשי השמאל שגרמו לטבח... זו אותה יומעשית שצריכה להיחקר ולעמוד לדין על העבירות הפליליות שלה, כשלמרות שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן היא ממשיכה לטייח עד עכשיו בעזרת המפכל וראש אח"מ במשטרה !!המשך 11:18 18.12.2025
אלי
אתה פסיכי?! ועדת חקירה ממלכתית אמורה לבדוק את כלל האספקטים, שתהפוך כל אבן! אתה רוצה לומר לי שאתה סומך על ועדת חקירה שאמורה לחקור את ביבי - ותמונה על ידי ביבי? ראש הממשלה ב-20 השנים האחרונות?!?! החלקת על השכל לגמריי??11:27 18.12.2025
א
הסיבה היא שהיועמשית רוצה כמו השמאל כולו, ועדת חקירה "ממלכתית" של יצחק עמית ל ה ל ב נ ת אחריותם של הלוי, חליווה ורונן בר, שאמרו לנתניהו עד לטבח שחמאס מורתע ולא רוצה במלחמה וה ס ת ירו ממנו את כל ההתרעות לטבח!ותטיל את אחריותם על נתניהו שהציל אותנו מהם ומאויבי המדינה בהישגי על!!המשך 11:16 18.12.2025
מיקי
החונטה שומרת על החונטה. מבקר המדינה לא מונה על ידיהם. ועדת חקירה כן תמונה על ידיהם. היש ניגוד עניינים שקוף מזה ?11:14 18.12.2025
