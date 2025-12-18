שר החוץ גדעון סער הודיע על פתיחת שגרירות ישראל בפי'גי, מדינת איים באוקיינוס השקט חודש אחרי שהיא פתחה שגרירות בירושלים

היא נמצאת 15,000 עד 17,000 קילומטרים מישראל, ואוהבת ישראל גדולה. היום (חמישי) שר החוץ גדעון סער הודיע על פתיחת שגרירות ישראל בפי'גי, חודש אחרי שהיא פתחה שגרירות בירושלים.

סער הודיע: "שוחחתי לפני זמן קצר עם ראש הממשלה ושר החוץ של הרפובליקה של פיג'י, מר סיטיבני רבוקה, שאותו פגשתי לאחרונה בספטמבר, כאשר הגיע לארץ לחנוך את שגרירות פיג’י בירושלים. הודעתי לראש הממשלה רבוקה על החלטתי לפתוח שגרירות של ישראל בפיג’י. השגרירות תיפתח ב-2026.

"פיג'י היא אחת מהתומכות העקביות של ישראל גם בזירת האו"ם. בשיחה איתי היום חזר ראש הממשלה ואמר: ״תמיד נהיה איתכם״. פתיחת השגרירות החדשה תהדק את הקשרים בין שתי המדינות ותסייע לטיפוח הידידות רבת־השנים שלנו ולחיזוק שיתופי הפעולה בינינו בתחומי הפיתוח, הכלכלה, הבטחון ועוד". בד בבד, שגרירות ישראל בפיג’י תשמש לחיזוק נוכחות ישראל באזור הפסיפיק כולו, הידידותי לישראל, ולהעמקת קשרינו עם מדינות איים נוספות באוקיינוס השקט.

איי פיג'י היא מדינת איים שנמצאת בדרום האוקיינוס השקט, 24 עד 30 שעות טיסה מישראל. כ-2,000 ק"מ צפונית לניו זילנד וכ-4,500 ק"מ מזרחית לאוסטרליה. היא נחשבת לאטרקציה תיירות גדולה, וגם היא מרכז לקהילה הודית-פיג'ית גדולה.

