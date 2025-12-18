גולשים רבים של חברת סלקום בישראל מדווחים על תקלה נרחבת באינטרנט, מהחברה נמסר: "אנו מתנצלים על אי הנוחות, ומטפלים בכל האמצעים"

גולשים רבים של חברת סלקום בישראל מדווחים על תקלה נרחבת בשירותי האינטרנט הבוקר (חמישי). מהחברה נמסר: "ישנה תקלה הפוגעת בחיבור לאינטרנט ומשפיעה על חלק מלקוחותינו. אנו מתנצלים על אי הנוחות, ומטפלים בכל האמצעים על מנת לפתור את הנושא במהירות האפשרית".

לפני כחודש מיליוני אתרים ברחבי העולם קרסו (בגלל תקלת ענק בחברת קלאודפלייר האחראית לספק אבטחת שירותי ענן לכמות עצומה של אתרים. באתר החברה העלו הלילה הסבר לקריסה. בחברה הסבירו כי הבעיה לא נגרמה, באופן ישיר או עקיף, על ידי מתקפת סייבר או פעילות זדונית מכל סוג שהוא אלא בגלל שינוי בהרשאות של אחת מההמערכות שלהם. השינוי גרם בגלל באג רדום להכפלת קובץ שהיה אחראי על התכנות של החברה.