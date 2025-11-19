מיליוני אתרים ברחבי העולם קרסו בגלל תקלת ענק בחברת קלאודפלייר האחראית לספק שירותי ענן לכמות עצומה של אתרים. באתר החברה העלו הלילה הסבר לקריסה

מיליוני אתרים ברחבי העולם קרסו אתמול (שלישי) בגלל תקלת ענק בחברת קלאודפלייר האחראית לספק אבטחת שירותי ענן לכמות עצומה של אתרים. באתר החברה העלו הלילה הסבר לקריסה.

בחברה הסבירו כי הבעיה לא נגרמה, באופן ישיר או עקיף, על ידי מתקפת סייבר או פעילות זדונית מכל סוג שהוא אלא בגלל שינוי בהרשאות של אחת מההמערכות שלהם. השינוי גרם בגלל באג רדום להכפלת קובץ שהיה אחראי על התכנות של החברה.

כל בקשה ל-Cloudflare עוברת דרך מוגדרת דרך הרשת שלהם. מילוני אתרים משתמשים בשירותי אבטחת האתר שלהם. כל הבקשות עוברות דרך מערכת בוטים שאחד מהם היה המקור לתקלת הענק אמש. במקביל החברה העבירה את הלקוחות לגרסה חדשה של שירות הפרוקסי שאמורה להתמודד יותר טוב עם בעיות כאלה.

מהחברה נמסר: "אנו מצטערים על ההשפעה על לקוחותינו ועל האינטרנט באופן כללי. בהתחשב בחשיבותה של Cloudflare במערכת האקולוגית של האינטרנט, כל הפסקה של כל אחת מהמערכות שלנו אינה מקובלת. העובדה שהייתה תקופה שבה הרשת שלנו לא הצליחה לנתב תעבורה היא כואב מאוד לכל אחד מחברי הצוות שלנו. אנו יודעים שאכזבנו אתכם היום".

"הפסקת חשמל כמו היום אינה מקובלת. עיצבנו את המערכות שלנו כך שיהיו עמידות ביותר בפני כשל, על מנת להבטיח שהתנועה תמשיך לזרום. הפסקות חשמל בעבר תמיד הוביל אותנו לבניית מערכות חדשות ועמידות יותר. בשם כל הצוות ב-Cloudflare, אני רוצה להתנצל על הכאב שגרמנו לאינטרנט היום".