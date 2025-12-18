הזמר האהוב עדן חסון שיתף את הקהל במחסום כתיבה ומשבר יצירתי של חודשים ארוכים, "הייתי בתחושה ששופטים אותי כל הזמן". היום הוא משחרר שיר חדש בשם "אדם שבור"

עדן חסון, מהקולות הבולטים והאהובים בישראל בעשור האחרון, משחרר שיר חדש בשם "אדם שבור". את השיר כתב והלחין חסון עצמו, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום לצד יעקב למאי. זה אולי נשמע לכם טריוויאלי בקריאה ראשונה, אבל האמת היא שזה בכלל לא.

רגע לפני השקת השיר, שיתף חסון את הקהל כי הוא סובל ממשבר חמור ביצירה ובכתיבה. הוא לא הצליח לכתוב או ליצור כלל בחודשים האחרונים, ודילמות רבות חסמו אותו והפריעו לו לכתוב בצורה אותנטית. וגם, תחושה כואבת של שיפוטיות מצד הסביבה עצרה אותו מלהתפתח.

האזינו לשירו החדש של עדן חסון – "אדם שבור":

על המשבר בכתיבה וביצירה

עדן חסון שיתף את הקהל במשבר היצירתי שלו בפוסט אישי: "הרבה זמן לא נפגשנו כמו שצריך ועם שיר חדש שתופס לכם את הלב. חשוב לי לשתף אתכם, עברתי שנה של מיליון מחסומים ביצירה. כאילו כל דבר שכתבתי או הפקתי הרגיש לי לא נכון וגם לא ידעתי על מה לכתוב".

"הייתי כלוא בכל מיני מושגים שעיכבו אותי", שיתף בכנות. "לשיר 'את', 'אתה', 'עליה'", הייתה הדילמה הראשונה, שכן לאחרונה יצא מהארון בתור הומוסקסואל, והוא בזוגיות עם יוצר התוכן יותם גבריאל.

אבל היו דילמות נוספות. "שיר על לב שבור? אבל אתה בזוגיות. שיר על אלוהים? אבל אתה לא דתי. שיר על הקושי של היום יום? אבל אתה משדר שהכל מושלם".

"הייתי קצת בתחושה שכולם שופטים אותי כל הזמן", הודה עדן חסון בכנות. "לקחתי הפסקה של כמה חודשים מלכתוב עד שגם מזה נשבר לי, ואמרתי לעצמי שומע??? שום דבר לא משנה. שנה שלמה שרפתי על הדיון הזה ועכשיו אני כותב על מה שבא לי, אני שר על מה שאני רוצה."

מחסומים שהובילו לשבירה יצירתית

חסון תיאר את התהליך הקשה שעבר: "אם הייתי שופט את עצמי בכוכב הבא כנראה שזה מה שהייתי אומר לעצמי כמתמודד. שבור את הקירות, את המחסומים." השיתוף הכנה הזה מגיע אחרי תקופה ארוכה ללא שירים חדשים, והוא משקף את המאבק הפנימי שהזמר חווה ביצירה.

על מה השיר החדש "אדם שבור"?

השיר החדש של עדן חסון מתאר אדם שמגיע לשבירה נפשית – הוא זורק את הסבל, פוגש את האמת שלו, אבל הופך לאדם ללא אמת פנימית, מוכר הכל כדי לקבל אהבה. הוא מתאר חיוך מזויף מול המצלמה, סיפורים ויראליים מבחוץ, בעוד שבפנים נשאר רק כאב ובכי. הפזמון מדגיש את ההתרסקות הצפויה והבדידות הפנימית מאחורי החיוך הרחב.

השיר החדש ממשיך את המסורת של חסון לכתוב מתוך מקומות אישיים ועמוקים, ומזמין את המאזינים להתחבר לכאב האוניברסלי של חיפוש עצמי בעולם מלא שיפוטיות, גם אם היא לפעמים מגיעה מתוכנו.