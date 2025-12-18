עיתונאית חדשות 12, אדוה דדון, מתייחסת לפרשה החדשה סביב הזמר הפופולרי אייל גולן שהיא חשפה, ולהחלטה שלו לחשוף כי מדובר בו: "יש פה חוקר פרטי שהוא כנראה נוכל"

בראיון לרדיו 103FM אמרה דדון: "אני חושבת שזו החלטה אמיצה שלו. לגרסתו מנסים לסחוט אותו. על המשטרה לחקור ביסודיות כמה שיותר מהר".

לטענה של גולן כי מדובר באישה שמנסה לסחוט ממנו כספים, אמרה דדון: "יש פה חוקר פרטי שהוא כנראה נוכל ומנסה לשחק על הסיטואציה. אייל גולן אומר בפוסט אתמול שהוא נסחט. היא אומרת שהיא לא שכרה אף אחד שיעשה את הדבר הזה. התלונה הוגשה בפברואר או במרץ. המעשים קרו לפני עשור לפי מה שהיא אומרת".