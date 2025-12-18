הצעד החדש של ההאקרים האיראנים: אחרי הפריצה לטלפון של בנט אלפי אנשי הקשר של בנט קיבלו הודעות שקוראות להם לשתף פעולה עם המודיעין האיראני

הצעד החדש של ההאקרים האיראנים: אחרי הפריצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. הבוקר (חמישי) אלפי אנשי הקשר של בנט קיבלו הודעות שקוראות להם לשתף פעולה עם המודיעין האיראני.

כתב ישראל היום אריאל כהנא שיתף: "כמו אלפי אנשי הקשר של בנט, קיבלתי גם אני הבוקר הצעה לשתף פעולה עם שירותי המודיעין של איראן. אני שוקל את האפשרות. אעדכן".

עוד באותו נושא אופס: שבוע לפני הפריצה לטלפון; זה הפוסט שבנט פרסם

בהודעת הסמס נכתב: "סוכנויות המודיעין האיראניות מוכנות לקבל את שיתוף הפעולה המודיעיני שלכם. לשיתוף פעולה, צרו קשר עם אחת משגרירויות איראן דרך האינטרנט".

ממערך הסייבר נמסר: "מערך הסייבר הלאומי מתריע כי בשעות האחרונות התקבלו אצל אזרחים רבים הודעות SMS באנגלית, המנסות לשדל לשיתוף פעולה עם גורמים איראניים. מדובר בהודעה זדונית שמטרתה להטעות או לעורר בהלה. מה עושים? מתעלמים לחלוטין מההודעה – אין להגיב ואין ליצור קשר עם השולח. חוסמים את מספר השולח ומסמנים כדואר זבל/ספאם. לא מעבירים את ההודעה הלאה, כדי למנוע הפצה מיותרת".

ההאקרים האיראנים חשפו שיחות של בנט עם דובריו ויועציו

הבוקר פורסם כי לאחר שהכחיש בתוקף כי מכשיר הטלפון שלו נפרץ, הודה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי חשבון הטלגרם שלו אכן נפל קורבן למתקפת סייבר. הפריצה, שבוצעה על פי החשד על ידי קבוצת האקרים איראנית המכנה את עצמה "חנדלה", חשפה חומרים רגישים ומביכים הכוללים אלפי התכתבויות אישיות ופוליטיות.

מומחי סייבר מעריכים כי קבוצת "חנדלה" לא פרצה ישירות למכשיר הנייד, אלא הצליחה לחדור למחשב שבו בוצע גיבוי של נתוני הטלפון של בנט. במסגרת מה שהאיראנים מכנים "מבצע תמנון", פורסמו קרוב ל-2,000 קבצי נתונים הכוללים התכתבויות משנת 2022 ועד השנתיים האחרונות, לצד רשימות מספרי טלפון המשתרעות על פני עשרות עמודים.

בין החומרים שנחשפו נמצאות שיחות רבות של בנט עם דובריו ויועציו הקרובים ביותר, שחלקן חושפות את המתרחש מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית בצורה בוטה. ההתכתבויות שנחשפו כוללות אמירות קשות כלפי שותפיו הפוליטיים של בנט בעבר ובהווה. באחת השיחות עם מקורבת אליו בתקופת כהונתו כראש ממשלה, נכתב על יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, כי הוא "נראה מסומם" במהלך ריאיון טלוויזיוני.