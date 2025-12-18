ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מגיב הבוקר (חמישי) לפרסום של דורון קדוש בגל"צ לפיו תא״ל רועי אלקבץ הודח מצוות התחקור הצה"לי בעניין אירועי ה-7 באוקטובר.
בדבריו אמר לפיד: "הממשלה האנטי-ציונית מנהלת ציד מכשפות פוליטי הרסני נגד קצינים ואזרחים ישראלים. תא"ל רועי אלקבץ הוא לוחם ופטריוט ישראלי, שני בניו לחמו בעזה, איש מעולם לא הטיל ספק במקצועיותו ויכולותיו. הדחתו מצוות התחקיר רק בגלל שהביע דיעה לגיטימית כאזרח היא עוד שפל ועוד זיהום פוליטי של צבא ההגנה לישראל".
נזכיר כי בדיווח נטען שלאחר לחצים שהופעלו מצד שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להסיר את תת-אלוף במילואים רועי אלקבץ מחברות בוועדה החדשה החוקרת את כשלי הטיפול בתכנית "חומת יריחו".
על פי הדיווח, ההחלטה הגיעה בעקבות דרישה מצד שר הביטחון או סביבתו הקרובה, לאחר שפורסם בערוץ 14 כי יש "זעם גדול מאוד" סביב מינויו של אלקבץ, בשל מעורבותו במחאה נגד החקיקה המשפטית בשנת 2023.
אלקבץ נמנה עם קבוצת "שריונרים למען הדמוקרטיה" ואף חתם באותה שנה על "מכתב השריונרים", שהתנגד למהלכי החקיקה – אם כי לא קרא לסרבנות או להפסקת שירות.
נזכיר כי אלקבץ מזוהה עם מפלגת 'יש עתיד'.
מדובר צה"ל נמסר כי תא"ל במיל' אלקבץ אכן מונה לוועדה אך הוחלט לסיים את כהונתו בה. לא נמסר הסבר להחלטה או תגובה רשמית. גם אלקבץ עצמו סירב להתייחס לידיעה.
דימיטרי אוליאנובסקי
מפלגת יעש אטיד לא תעבור את אחוז החסימה---------------חכיה נערכים למלצרות ולניקיון
10:06 18.12.2025
הימין יחריב את המדינה
זה היה כל כך צפוי.10:30 18.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
