על פי הדיווח, ההחלטה הגיעה בעקבות דרישה מצד שר הביטחון או סביבתו הקרובה, לאחר שפורסם בערוץ 14 כי יש "זעם גדול מאוד" סביב מינויו של אלקבץ, בשל מעורבותו במחאה נגד החקיקה המשפטית בשנת 2023.

אלקבץ נמנה עם קבוצת "שריונרים למען הדמוקרטיה" ואף חתם באותה שנה על "מכתב השריונרים", שהתנגד למהלכי החקיקה – אם כי לא קרא לסרבנות או להפסקת שירות.

נזכיר כי אלקבץ מזוהה עם מפלגת 'יש עתיד'.

מדובר צה"ל נמסר כי תא"ל במיל' אלקבץ אכן מונה לוועדה אך הוחלט לסיים את כהונתו בה. לא נמסר הסבר להחלטה או תגובה רשמית. גם אלקבץ עצמו סירב להתייחס לידיעה.