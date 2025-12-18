דרישה מהמפכ"ל לפתוח בחקירה נגד היועמ"שית: "היא קשרה קשר לביצוע פשע – אם מיארה לא תוזמן לחקירה זו תהיה הפרת אמונים שלך"

ח"כ טלי גוטליב התייחסה לדיווח אמש (רביעי) של אבישי גרינצייג, לפיו היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ניסתה למנוע את חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.

בדבריה היא פנתה למפכ"ל ואמרה לו: "אדוני המפכ״ל דני לוי שומע? נחשף היום שהיועמשי״ת מיארה באמצעות שליחיה פנתה לשר גלנט וניסתה להניא אותו פעמיים מלחקור את פרשיית הדלפת סרטון כח 100.

מיארה כמובן לא סיפרה את זה לאיש. קוראים לזה שיבוש הליכי משפט, קוראים לזה ניצול לרעה של כח השררה, קוראים לזה הפרת אמונים בוטה, קוראים לזה קשירת קשר לביצוע פשע.

פקודת המשטרה קובעת שאתה אחראי על תקינות עבודת המשטרה. אתנסח בעדינות. אם מיארה לא תוזמן לחקירה זו תהיה הפרת אמונים שלך. שמחתי לעזור".