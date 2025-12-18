ח"כ טלי גוטליב התייחסה לדיווח אמש (רביעי) של אבישי גרינצייג, לפיו היועמ"שית גלי בהרב מיארה, ניסתה למנוע את חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.
בדבריה היא פנתה למפכ"ל ואמרה לו: "אדוני המפכ״ל דני לוי שומע? נחשף היום שהיועמשי״ת מיארה באמצעות שליחיה פנתה לשר גלנט וניסתה להניא אותו פעמיים מלחקור את פרשיית הדלפת סרטון כח 100.
מיארה כמובן לא סיפרה את זה לאיש. קוראים לזה שיבוש הליכי משפט, קוראים לזה ניצול לרעה של כח השררה, קוראים לזה הפרת אמונים בוטה, קוראים לזה קשירת קשר לביצוע פשע.
פקודת המשטרה קובעת שאתה אחראי על תקינות עבודת המשטרה. אתנסח בעדינות. אם מיארה לא תוזמן לחקירה זו תהיה הפרת אמונים שלך. שמחתי לעזור".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א
היועמשית,שבגץ כבר קבע שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן, ממשיכה להשתלט על החקירה בפרשת תימן כשהיא מבצעת ע בי רו ת פ ל ילי ות ועליהן היא צריכה לעמוד לדין!והמפכל...
היועמשית,שבגץ כבר קבע שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן, ממשיכה להשתלט על החקירה בפרשת תימן כשהיא מבצעת ע בי רו ת פ ל ילי ות ועליהן היא צריכה לעמוד לדין!והמפכל וראש אח"מ, בועז בלט, לא רק שלא חוקרים אותה, אלא מאפשרים לה להמשיך לטייח בחופשיות!המשך 09:53 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
המפכל ובלט גם לא חקרו את היועמשית ולא לקחו את הטלפון המפליל שלה מיד לאחר שסגן הפצ"ר, גל עשהאל, חשף את מעו רבו תה בכל תהליך החקירה כדי למנוע את...
המפכל ובלט גם לא חקרו את היועמשית ולא לקחו את הטלפון המפליל שלה מיד לאחר שסגן הפצ"ר, גל עשהאל, חשף את מעו רבו תה בכל תהליך החקירה כדי למנוע את חקירת ההדלפה, לאחר שבגץ עצמו קבע שהיועמשית מנועה מלעסוק בפרשה, ולאחר שהיא שיקרה לבגץ פעמיים בפרשה!המשך 09:55 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שקוף מדי
נו, באמת. ימים ספורים אחרי שלוין מכריז על מבוי סתום? --- אז יש עלילה, ואז דורשים לחקור את היועמ"שית, ואז אומרים שהיא לא יכולה ללוות את החקירה כי היא נחקרת...
נו, באמת. ימים ספורים אחרי שלוין מכריז על מבוי סתום? --- אז יש עלילה, ואז דורשים לחקור את היועמ"שית, ואז אומרים שהיא לא יכולה ללוות את החקירה כי היא נחקרת ואז מביאים את השפוט התורן של לוין ואז משתלטים על מערכת הייעוץ המשפטי.המשך 10:28 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
המפכל ובלט גם לא חקרו את היועמשית ולא לקחו את הטלפון המפליל שלה מיד לאחר שסגן הפצ"ר, גל עשהאל, חשף את מעו רבו תה בכל תהליך החקירה כדי למנוע את...
המפכל ובלט גם לא חקרו את היועמשית ולא לקחו את הטלפון המפליל שלה מיד לאחר שסגן הפצ"ר, גל עשהאל, חשף את מעו רבו תה בכל תהליך החקירה כדי למנוע את חקירת ההדלפה, לאחר שבגץ עצמו קבע שהיועמשית מנועה מלעסוק בפרשה, ולאחר שהיא שיקרה לבגץ פעמיים בפרשה!המשך 09:55 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
היועמשית,שבגץ כבר קבע שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן, ממשיכה להשתלט על החקירה בפרשת תימן כשהיא מבצעת ע בי רו ת פ ל ילי ות ועליהן היא צריכה לעמוד לדין!והמפכל...
היועמשית,שבגץ כבר קבע שהיא מנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן, ממשיכה להשתלט על החקירה בפרשת תימן כשהיא מבצעת ע בי רו ת פ ל ילי ות ועליהן היא צריכה לעמוד לדין!והמפכל וראש אח"מ, בועז בלט, לא רק שלא חוקרים אותה, אלא מאפשרים לה להמשיך לטייח בחופשיות!המשך 09:53 18.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר