פוסט שהעלה נפתלי בנט בדיוק לפני שבוע, מאיר באור קצת אירוני את אירוע הפריצה לטלפון שלו: "נקים כיפת ברזל סייבר לאומית"

אמש הודה ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, כי האקרים הצליחו לפרוץ לחשבון הטלגרם שלו, על פניו אירוע שיכול לקרות לכל פוליטיקאי, בטח בשנת בחירות. אלא שפוסט שהעלה בנט בדיוק לפני שבוע, מאיר את האירוע הזה באור קצת אירוני.

בנט השתתף בכנס סייבר לאומי בתל אביב, בו אמר, בין היתר: "דמיינו שאיראן מחדירה בחשאי לישראל מיליון מומחי פריצת סייבר, והם חודרים לכל המערכות שלנו ומחוללים תוהו ובוהו בישראל. משביתים בתי חולים, מוחקים את כל חסכונות הציבור בבנקים, מעוותים תוצאות בחירות".

בנט סיים באופן אירוני: "כאשר סייבר "רוכב" על AI, זה תרחיש אפשרי. לכן, כדי לשמור על אזרחי ישראל, אנחנו נקים כיפת ברזל סייבר לאומית".