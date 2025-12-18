חטיבת כרמלי מסיימים היום (חמישי) סבב מילואים שישי ויוצאת מרצועת עזה הכוחות פעלו במהלך החודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב ברצועה. את כוחות החטיבה יחליפו כוחות חטיבת ירושלים.
במהלך פעילותם, חיסלו עשרות מחבלים, איתרו ציוד לחימה של חמאס והשמידו אמצעי לחימה, ביניהם: מטעני קלע, מרגמות, פגזים, מוקשים, משגרי רקטות ורקטות שיועדו לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל.
בנוסף, הכוחות השמידו מאות תשתיות טרור, ביניהם מספר פירים המובילים לתוואים תת-קרקעיים אשר שימשו את המחבלים לשהייה ולפעולות נגד כוחות צה"ל הפרוסים במרחב.
אמש לאחר שדווח בתקשורת הערבית על תקיפה של צה"ל שפגעה במכונית במרכז העיר עזה, גורם ביטחוני אמר כי לא מדובר בתקיפה מכוונת. לפי הגורם, כוחות צה״ל ביצעו ירי מרגמות בפאתי העיר, באזור הקו הצהוב. הירי ככל הנראה סטה בכ-4 ק״מ ופגע בסמוך לכלי רכב בעיר.
זמן קצר לאחר מכן, דובר צה"ל אישר כי "כחלק מפעילות כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב, פצצת מרגמה שנורתה במהלך הפעילות סטתה ממטרתה. מוכרות הטענות על נפגעים מירי במרחב. האירוע מתוחקר".
