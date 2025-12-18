לאחר שדווח כי מדען הגרעין שנרצח בבוסטון הוא יהודי ופרו ישראלי, אבישי גרינצייג טוען כי מקור שלו מאוניברסיטת MIT מפריך את הדברים

לאחר שדווח כי הפרופסור נונו לוריירו, בן 47, מרצה להנדסה גרעינית ופיזיקה באונבריסטת MIT ומנהל מרכז מדעי הפלזמה והיתוך, נורה למוות בביתו בבוסטון, ביום שני האחרון – אבישי גרינצייג טוען ממקור באוניברסיטה כי הוא אינו יהודי כלל.

בדבריו כתב גרינצייג: "גורם בMIT ששוחחתי איתו וביקש לא להזדהות אומר שמעולם לא שמע שהפרופסור שנרצח יהודי או בעל זיקה לישראל והבעת תמיכה בה. זה נראה כמו אחד המקרים שכלי תקשורת ישראלים מסתמכים על כלי תקשורת זר, ואז כלי תקשורת זר מסתמך על כלי תקשורת ישראלים וחוזר חלילה.