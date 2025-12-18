בראיון ל־103FM טען יאיר גולן כי פריצות לטלפונים של פוליטיקאים צצות שוב ושוב לקראת בחירות, וקרא לבדיקה של גורמי החקירה

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס הבוקר לפריצת הטלפון של נפתלי בנט ואומר: "כל פעם שמתקרבים לבחירות הסיפור הזה צץ".

בריאיון שנתן ברדיו 103FM טוען גולן: "איכשהו כל פעם שמתקרבים לבחירות יש פריצות לטלפונים של פוליטיקאים, איכשהו תמיד האצבע המאשימה מופנית לאיראן אני תוהה האם זה באמת הדבר הנכון. יש רשויות שצריכות לחקור".

כזכור, קבוצת האקרים איראנית בשם "חנדל'ה" (Handala) טענה כי פרצה לטלפון של בנט, כשאיימו כי "זוהי שעתו האפלה ביותר". מדובר בקבוצת האקרים שפועלת בחסות איראנית והייתה אחראית בעבר למספר מתקפות נגד מוסדות ישראלים.

בהודעה הקבוצה לעגה ליכולות של בנט כמומחה סייבר, כשטענה כי הפריצה לפלאפון האישי שלו נעשתה בקלות. "חנדלה אינו מיתוס. חנדלה אינו סיפור רוחות שמטרתו להפחיד ילדים. חנדלה הוא הכוח החי והנושם בתוך המכונות שלך, בפגישות שלך, בהודעות הפרטיות שלך. חנדלה הוא הנוכחות בשתיקה שלך, התקלה בביטחון שלך, העיניים בכל פינה שחשבת שהיא בטוחה" נכתב. "בזמן שהצבעת על 'זרועות התמנון', הראש כבר היה בתוך המצודה שלך, ראה, הקליט וחיכה לרגע הזה ממש".

בנט אמר כי הנושא נמצא בטיפול גורמי הביטחון: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".