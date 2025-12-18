עינב צנגאוקר , אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, התייחסה אמש לאפשרות של כניסה לפוליטיקה, ואמרה כי היא רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות במדינה.

צנגאוקר אמרה: "אני לא יודעת איפה אהיה במערכת הבחירות הקרובה, אבל מה שבטוח זה שעדיין צריך לנהל כאן מאבק".