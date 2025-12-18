עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, התייחסה אמש לאפשרות של כניסה לפוליטיקה, ואמרה כי היא רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות במדינה.
צנגאוקר אמרה: "אני לא יודעת איפה אהיה במערכת הבחירות הקרובה, אבל מה שבטוח זה שעדיין צריך לנהל כאן מאבק".
עם זאת היא רמזה שזה הכיוון אליו היא הולכת: "הייתי רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות במדינה, אבל אני צריכה דבר אחד מכל השחקנים במגרש – להפסיק להסתכל על האגו שלהם ויותר על האנשים בקהל".
צנגאוקר, ערסית מטוממת ואלימה, מלאת שנאה ורוע - החומר המתאים לקפלן! כוונותיה מדגישות יותר את העובדה, שהיא ניצלה עם קפלן את היות בנה חטוף כדי להפיל את נתניהו !08:45 18.12.2025
אישה מחליאה. אנשים התאפקו כאשר היא הכתה קצין צה"ל. עכשיו תהיה לעם הזדמנות לתת לה בפנים מה שחושבים עליה08:45 18.12.2025
איכ להקיא ממנה08:51 18.12.2025
עינב לא מקנא בך ודאי שלא מקנא בבני ביתך. תמצאי יועץ או יועצת שיסבירו לך מה נכון וטוב לך .09:00 18.12.2025
מתאימה למחנה השמאל הריקני והצורח08:55 18.12.2025
