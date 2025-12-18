פרק הגשם המשמעותי שפקד את ישראל ביומיים האחרונים הגיע הבוקר לסיומו. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, ענני הגשם נעו מאזור הערבה לכיוון דרום-מזרח אל מחוץ לגבולות המדינה, מה שמסמן את תחילתה של הפוגה ארוכה יחסית הצפויה להימשך לפחות שבוע ימים.
המערכת התאפיינה בשני גלים מרכזיים: הראשון ביום שני בשעות אחר הצהריים והערב, והשני במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי. כמעט בכל רחבי הארץ נמדדו כמויות דו-ספרתיות של משקעים, אך המוקד המרכזי היה ללא ספק אזור הדרום ועוטף עזה.
שיאנית הגשם בפרק זה היא קיבוץ בארי, שם נמדדו 50 מ"מ של גשם. גם ביישובים סמוכים נרשמו נתונים מרשימים: בקיבוצים סעד, יד מרדכי וארז ירדו כ-45 מ"מ. ביד מרדכי מדובר בנתון יוצא דופן, שכן בתוך שמונה ימים בלבד הצטברה שם כמות של 224 מ"מ.
באזור חבל שלום וחלוצה ירדו כ-40 מ"מ, כמות המהווה כרבע מהממוצע השנתי באזור זה. גם עומק המדבר זכה למנה גדושה, כאשר ברביבים ובאשלים נמדדו קרוב ל-40 מ"מ, ובאזור שדה בוקר כ-30 מ"מ. הגשמים בערבה ובמדבר יהודה הובילו לזרימות ושיטפונות מתונים בנחלי הדרום והמזרח.
ניתוח הממצאים עד כה חושף תמונה מנוגדת בין חלקי הארץ. בעוד שבדרום הארץ ובמרבית אזורי החוף קיים עודף משקעים ביחס לממוצע הרב-שנתי לתקופה זו, בהרי הצפון, בשומרון ובמישור החוף המרכזי נרשם גרעון.
המגמה בדרום הארץ השנה הפוכה לחלוטין מזו של השנה שעברה. בתחנות רבות בדרום כבר נעקפה כמות הגשם הכוללת שירדה בכל עונת 2024/25. לעומת זאת, אגן ההיקוות של הכנרת ממשיך לסבול מיובש יחסי, בדומה למגמה מהשנה שעברה.
לדברי המומחים, הסיבה לגרעון בצפון היא אופי מערכות הגשם שפקדו אותנו עד כה. אלו לא היו מערכות חורפיות קלאסיות המלוות ברוחות עזות, וכיווני הרוח לא היו אופטימליים להורדת משקעים מאסיבית באזור הכנרת והרי הצפון.
