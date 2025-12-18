הלם בקהילת התקשורת והחינוך באלבמה בעקבות מציאתם של כריסטינה צ'יימברס ובעלה, ג'וני ריימס, ללא רוח חיים בביתם בעיר הובר. המשטרה המקומית חוקרת את האירוע כחשד למקרה של רצח והתאבדות.
על פי הדיווח בחדשות 12, על פי הודעת משטרת הובר, גופותיהם של בני הזוג אותרו זמן קצר לאחר השעה 9:00 בבוקר. מחקירה ראשונית עולה כי השניים סבלו מפצעי ירי, אם כי נסיבות האירוע המדויקות עדיין נמצאות תחת חקירה פעילה. פרט קורע לב שנחשף הוא שבנם הקטן של בני הזוג, פעוט בן שלוש בלבד, שהה בבית בזמן האירוע. למרבה המזל, הילד לא נפגע פיזית והוא נמצא בטוח.
כריסטינה צ'יימברס הייתה דמות מוכרת ואהובה מאוד באזור. היא החלה את דרכה המקצועית ככתבת ספורט בולטת בערוץ החדשות WBRC 6 בשנת 2015, שם הפכה לחלק בלתי נפרד מצוות השידור המקומי. בשנת 2021 בחרה לבצע שינוי בקריירה ועברה לעולם החינוך, שם שימשה כמורה לעיתונאות בתיכון תומפסון.
בשנת 2024 היא זכתה בתואר "מורת השנה" מטעם התאחדות העיתונות הלימודית של אלבמה. עמיתיה ומנהליה תיארו אותה כדמות משפיעה שהותירה חותם עמוק על תלמידיה ועל כל מי שעבד לצידה. מפקח בתי הספר באזור מסר כי כריסטינה הביאה עימה אהבה גדולה למקצוע והייתה חלק יקר ובלתי נפרד ממשפחת החינוך המקומית.
מעבר לעבודתה, צ'יימברס הייתה ידועה גם כספורטאית חובבת ואצנית למרחקים ארוכים, שהשלימה בהצלחה שלושה מרתונים בבוסטון ותכננה להשתתף במרוץ נוסף בשנה הבאה.
