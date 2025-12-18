בפעילות התחקות של שוטרי מחוז ירושלים, נעצר הלילה חשוד (13) פלסטיני שתועד אמש במצלמת אבטחה מנסה לגנוב חנוכייה.
במהלך היממה האחרונה לאחר שהוגשה תלונה על ידי תושב בית שמש, פעלו שוטרי תחנת בית שמש ממרחב ציון בסיוע תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים, להתחקות אחר החשוד במעשה.
על פי תיעוד שנמסר למשטרה, אמש בשעת בוקר מוקדמת הגיע החשוד- קטין תושב יו"ש, אל אחת השכונות בעיר בית שמש, במטרה לאסוף פסולת ברזל. בסמוך לאחד הבתים, הבחין בתיבה ייעודית בתוכה חנוכיה, ניגש ונטל את החנוכיה לרשותו.
אולם, כשנפלו כוסיות הזכוכית לרצפה והתנפצו, הניח מידיו את החנוכיה בסמוך והמשיך בדרכו.
הלילה, כחלק מפעולות החקירה והמאמצים לאיתורו בסיוע גורמים נוספים, עצרו בלשי תחנת בית שמש את החשוד הקטין והוא הועבר יחד עם אביו לחקירה, בחשד לעבירות של שב"ח, ניסיון גניבה ופגיעה ברגשות הציבור.
במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
