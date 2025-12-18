סוכות מזהיר כי התחמשות מצרים והברחות הנשק אינן מקריות, ותוקף את מערכת הביטחון על אישור הסכם הגז ללא מענה לסיכונים

הסכם הגז עם מצרים. ח"כ צבי סוכות אומר הבוקר בראיון בכאן רשת ב כי "מערכת הביטחון צריכה לספק הסברים מדוע ההסכם נחתם."

לדבריו: "מצרים מפרה את הסכמי השלום מדי יום, וכמויות אדירות של נשק הוברחו לכאן. אין סיבה שהם יעשו זאת חוץ אלא אם במטרה לתכנן מלחמה יום אחד".

נזכיר כי אמש הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו על עסקת ייצוא הגז למצרים. עסקת הייצוא הגדולה בתולדות מדינת ישראל, בשווי כולל של 112 מיליארד שקלים. על פי ההערכות, הכנסות המדינה ממיסים ותמלוגים צפויות לעמוד על כ־58 מיליארד שקלים לאורך כ־18 שנים.

בהצהרה משותפת עם שר האנרגיה אלי כהן, אמר נתניהו כי מדובר ב״עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל״ והדגיש כי היא מבטיחה את האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של המדינה. לדבריו, ההסכם מחזק את מעמדה של ישראל כמעצמת אנרגיה אזורית, תורם ליציבות האזורית ומעמיק את הקשרים עם מצרים.

״לפני הכול, העסקה מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לאזרחי ישראל״, אמר נתניהו, והוסיף כי היא מעודדת השקעות נוספות בחיפושי גז במים הכלכליים של ישראל. ראש הממשלה הודה לשר האנרגיה ולצוותי המשרד על הובלת המהלך, וציין: ״היום, בנר רביעי של חנוכה, הבאנו פח שמן נוסף לעם ישראל״.

על פי פרטי ההסכם, היקף הייצוא יעמוד על כ־131מיליארד של "מטר מעוקב" של גז, והוא כולל מנגנונים לשיפור המחיר עבור המשק המקומי. בין היתר, נקבעה אפשרות להגבלת המחיר המקסימלי ל־4.7 דולר ליחידת חום לשוק הישראלי, צמוד למדד תעו״ז, וכן חובת מכירת גז בעסקאות קצרות טווח במחיר שאינו גבוה ממחירי עסקאות ארוכות טווח.

בנוסף, מדובר באישור הייצוא הראשון שמבטיח עדיפות מלאה למשק המקומי: מאגר לוויתן יחויב לספק כל כמות גז שתידרש למשק הישראלי, והייצוא יתאפשר רק בכפוף לעמידה יומיומית בביקושים המקומיים. החל משנת 2032 תינתן לממונה על הנפט במשרד האנרגיה סמכות להפחית כמויות ייצוא, בין היתר משיקולים תחרותיים.

"העסקה בהיקף 112 מיליארד שקל, ומתוך זה 58 מיליארד שקלים יכנסו לקופת המדינה. מדובר בעסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל" הסביר ראש הממשלה, והמשיך "בארבע השנים הראשונות נקבל חצי מיליארד שקלים לקופת המדינה. החברות משקיעות סכומי עתק לפיתוח תשתיות, כגון הרחבת הצינור. תוך כמה שנים זה יגיע לשישה מיליארד שקלים לקופת המדינה בכל שנה. הכסף יחזק את החינוך, הבריאות, התעשיות, הביטחון והעתיד של הדורות הבאים".