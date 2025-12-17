אחרי התיעוד המצמרר שנחשף לקראת חג החנוכה, של החטופים שנרצחו בשבי החמאס מדליקים נרות חנוכה, הרב אלחנן דנינו מדליק נר בחנוכייה מאולתרת באולפן "ארץ נהדרת"

החטופים שנרצחו בשבי החמאס, לא יוצאים מהראש שלנו, ואחרי חשיפת הסרטון שלהם ב"עובדה" בקשת 12 בתחילת החג, מקבל אביו של אורי דנינו ז"ל, את הכבוד להדליק נר רביעי של חנוכה בחנוכייה מאולתרת – כמחווה לחטופים שנרצחו.

הרב אלחנן דנינו הדליק את הנרות ולפני כן אמר כי הוא מאחל לאחדות בעם: "איך השישה הפכו חג כאשר להם לא היה חג, ובכל זאת התאחדו שישה מכל מדינת ישראל, מכל הגוונים, דתי ושלא דתי, קיבוצניקים, תל אביבים".

דנינו ציין ואמר כי "הם התאחדו תחת אותה זהות ואותה תקווה. להדליק ולהסתכל באור הנרות, להתפלל לתקווה וציפייה, לאחדות וחיבור כולם ביחד. חג חנוכה שמח".

נזכיר כי בתיעוד הנדיר והמצמרר ששת החטופים שנרצחו במנהרה על ידי מחבלי חמאס באוגוסט 2024, הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת ז"ל, מציגים כיצד הם מדליקים נרות חנוכה בתוך המנהרה.