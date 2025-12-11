תיעוד נדיר ומצמרר: ששת החטופים שנרצחו במנהרה על ידי מחבלי חמאס באוגוסט 2024, מדליקים נרות חנוכה במנהרה בעזה. צפו

תיעוד נדיר ומצמרר: ששת החטופים שנרצחו במנהרה על ידי מחבלי חמאס באוגוסט 2024, הירש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת ז"ל, בהדלקת נרות חנוכה בתוך המנהרה.

כוחות צה"ל מצאו את החומרים הללו בפשיטה על המפקדה של מוחמד סינוואר מתחת לביה"ח האירופי בחאן-יונס לפני כחצי שנה. החומרים עצמם הועברו למשפחות לפני כחודש וחצי.