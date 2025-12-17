רוכב אופנוע נפצע אחרי שהתנגש ברכב ברחוב טבאליה שבעיר הבירה, הפרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נהגת הרכב נפצעה קל ופונתה לבית החולים הדסה עין כרם

תאונה קשה הערב (רביעי) בירושלים. רוכב אופנוע, צעיר בן 20, נהרג לאחר שהתנגש ברכב ברחוב טבאליה.

פרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה ביצעו ברוכב האופנוע פעולות החייאה, אך הוא סבל מחבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום. הפרמדיקים גם פינו לבית החולים הדסה עין כרם, את נהגת הרכב, אישה בת 45, שנפצעה קל.

רופא מתנדב במד"א ד"ר מנחם אסטריק ופראמדיקית מד"א נוריאל דויטש סיפרו: כשהגענו למקום ראינו את רוכב האופנוע, צעיר כבן 20 כשהוא שכוב על הכביש מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בו פעולות החייאה אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו, בנוסף נהגת הרכב, אישה כבת 45 פונתה על ידי אמבולנס מד"א לבית החולים במצב קל".