הולך רגל כבן 60 נפגע מאוטובוס בבני ברק, ונפצע באורח קשה. צוותי מד"א והצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים

הולך רגל כבן 60 נפצע באורח קשה הערב (רביעי) לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים.

חובש הצלה משה אדלר סיפר כי "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי הולך רגל, גבר כבן 60, כשהוא סובל מחבלות קשות בראש ובגפיים העליונות לאחר שנפגע מאוטובוס. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

חובשי רפואת חירום במד"א דב שטיין ומשה וינמן הוסיפו: "כשהגענו למקום הבחנו בהולך הרגל, גבר כבן 60 שנפגע מרכב כשהוא שכוב על הכביש מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים וקיבועים ופינינו אותו במהירות לבית החולים".